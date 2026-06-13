Sahrana bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija počeće 4. jula u Teheranu, a biće završena njegovom sahranom u gradu Mašhad 9. jula, prenijeli su iranski državni mediji.

Izvor: DRM News/ Youtube/ printscreen

Iran je objavio detalje sahrane bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je poginuo u februaru ove godine tokom izraelskih i američkih udara na Iran.

Prema navodima iranskih državnih medija, ceremonija će početi 4. jula u Teheranu i trajaće nekoliko dana, a biće završena sahranom u sjeveroistočnom gradu Mašhadu 9. jula.

Kako prenosi Rojters, Hamneijeva smrt označila je kraj više od tri decenije na čelu Islamske Republike Iran. On je bio vrhovni vođa zemlje od 1989. godine i predstavljao je najuticajniju političku i vjersku figuru u Iranu.

Detalji o planiranim ceremonijama i prisustvu stranih delegacija za sada nijesu saopšteni.

Hamnei je stradao u februaru tokom izraelskih i američkih udara na Iran, događaja koji je izazvao novu eskalaciju tenzija na Bliskom istoku i otvorio pitanje političke budućnosti Islamske Republike nakon odlaska njenog dugogodišnjeg lidera.