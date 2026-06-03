Na fotografiji se vidi kako ga policajci izvode u majici i bermudama, s rukama na leđima vezanim lisicama.

Izvor: Christoph Reichwein / AFP / Profimedia

Pedesetjednogodišnji muškarac, za kog njemački mediji navode da je državljanin Srbije, a koji je od kasno sinoć, zabarikadiran u kući, svoje tri male ćerke držao kao taoce, predao se njemačkoj policiji rano jutros u 3.30 sati čime je talačka kriza u njemačkom gradu Dortmundu okončana bez tragedije.

Vijest o talačkoj krizi od sinoć dominira na naslovnim stranama njemačkih medija, a kako Bild saznaje on se predao policiji pošto je prethodno tražio da razgovara sa svojim roditeljima.

Čim je taj razgovor obavio - predao se što se i vidi na fotografiji koju je objavio Bild - kako ga policajci izvode u majici i bermudama, s rukama na leđima vezanim lisicama.

Podsjetimo, čitava agonija počela je sinoć posle 22 časa kada je uhapšeni u jednom tamošnjem restoranu počeo da divlja i nasrće na goste posle čega je pobjegao automobilom. Odmah potom sve je prijavljeno policiji s kojom je došao u kontakt na putu do kuće pa je iz automobila pucao na njemačkog policajca kog je, srećom, pogodio u pancir.

Kada je ušao u zgradu, odmah se zabarikadirao u stanu sa svoje tri ćerke što je od remećenja javnog reda i mira i pucanja na policiju najednom preraslo u krajnje dramatičnu talačku krizu.

Pred stambeno-poslovnu zgradu u kojoj je bio sa djecom odmah je stigao i specijalni pregovarački tim koji je utrošio sate rada i pregovora dok nije stupio u kontakt s naoružanim ocem.

Najveću opasnost predstavljalo je to što je s njim bilo njegovo troje male djece - tri ćerke.

Na kraju, drama je okončana jutros pred zoru pošto je odlučio da se posle razgovora sa svojim roditeljima preda policiji i okonča agoniju.