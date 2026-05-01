Nivo terorističke prijetnje u Velikoj Britaniji podignut je na "ozbiljan". Odluka je donijeta nakon napada nožem u londonskom naselju Golders Grin.

Nivo terorističke prijetnje u Velikoj Britaniji podignut je danas sa "značajan" na "ozbiljan", što znači da je napad "veoma vjerovatan u narednih šest mjeseci", saopštio je Zajednički centar za analizu terorizma (JTAC).

Kako se navodi, odluka je donijeta nakon napada nožem u londonskom naselju Golders Grin, ali i usled šireg rasta prijetnji od islamističkog i ekstremno desničarskog terorizma, koje potiču od pojedinaca i manjih grupa u zemlji, objavljeno je na sajtu britanske Vlade, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud ocenila je da je jučerašnji napad bio "gnusan čin antisemitističkog terorizma" i poručila da će vlada učiniti sve da zaštiti jevrejsku zajednicu i suzbije antisemitizam.

Ona je dodala da će država povećati finansijska izdvajanja za bezbjednost jevrejskih zajednica, uključujući dodatnih 25 miliona funti (oko 30 miliona eura) za policiju i zaštitu sinagoga, škola i zajedničkih centara.

Ukupna sredstva za tu namjenu ove godine dostići će 58 miliona funti (oko 68 miliona eura), što predstavlja najveće ulaganje do sada, a dio novca biće usmjeren i na proširenje programa "Project Servator", koji podrazumijeva raspoređivanje specijalno obučenih policajaca u zajednicama.

"Vlada je danas najavila značajno povećanje investicija za zaštitu naših jevrejskih zajednica, sa rekordnim finansiranjem za policiju i bezbjednost u sinagogama, školama i centrima zajednice. I učinićemo sve što je u našoj moći da društvo oslobodimo zla antisemitizma", poručila je Mahmud.

Ona je pozvala građane na oprez i da prijave svaku sumnjivu aktivnost, ističući da bezbjednosne službe rade neprekidno kako bi zaštitile zemlju.

Britanski premijer Kir Starmer poručio je da će država upotrijebiti "sva raspoloživa sredstva" u borbi protiv antisemitizma i zaštiti jevrejske zajednice i pozvao građane da prepoznaju strah i patnju sa kojima se suočavaju pripadnici te zajednice.

On se obratio iz Dauning strita, nekoliko sati nakon što je tokom posjete naselju Golders Grin bio izviždan od grupe demonstranata, prenosi London Evening Standard.

Policija je saopštila da je osumnjičeni za napad ranije bio uključen u program za prevenciju ekstremizma, ali je taj postupak zatvoren iste godine.

Teroristička prijetnja u Britaniji poslednji put je bila na nivou "ozbiljan“ u novembru 2021. godine, nakon bombaškog napada ispred bolnice u Liverpulu i ubistva poslanika Dejvida Ejmesa, prije nego što je smijenjen početkom 2022. godine.

