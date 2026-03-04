Gde su američke vojne baze u Evropi?

Američka vojska ima veliki broj vojnih baza širom Evrope. Prema izveštaju Ministarstva odbrane o rasporedu snaga, zaključno sa 30. junom 2024. godine, na području nadležnosti Evropske komande Sjedinjenih Država (EUCOM) bilo je najmanje 65.754 aktivnih pripadnika vojske.

Šta bi se desilo kada bi Iran napao Tursku?

Ukoliko bi Iran napao Tursku, stručnjaci upozoravaju da bi to bio visokorizičan potez za Iran, koji bi mogao izazvati ozbiljne posledice. Više o tome čitajte u odvojenoj analizi.

Iranska balistička raketa lansirana na Tursku

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da se balistička raketa ispaljena iz Irana kretala ka turskom vazdušnom prostoru pre nego što je oborena.

Otkriveno ko je oborio tri američka vojna aviona iznad Kuvajta

Tri američka aviona F-15 u nedelju je nad Kuvajtom slučajno oborio kuvajtski borbeni avion, objavio je Volstrit žurnal u utorak, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Radilo se, kako je ranije objavljeno, o "prijateljskoj vatri".

Prema pisanju lista Volstrit žurnal, kuvajtski F/A-18 ispalio je tri rakete koje su pogodile američke avione, pozivajući se na anonimni američki izvor.

Hitno saopštenje ambasade Srbije na Kipru

Ambasada Republike Srbije u Nikoziji (Kipar) izdala je zvanično saopštenje u kojem savetuje građanima Srbije da u narednom periodu odlože sva putovanja na Kipar koja nisu apsolutno neophodna. Ovo upozorenje dolazi usled rastućih tenzija i razvoja bezbednosne situacije nakon odgovora Irana na napad Izraela i SAD.

Iranski dronovi Šahed leteli prema Kipru

Vazdušni prostor Kipra ostao je otvoren, uprkos pojavi "sumnjivih objekata" na nebu iznad Libana, za koje se verovalo da su se kretali prema ostrvu. Grčki borbeni avioni su raspoređeni kako bi se suočili sa pretnjom.

U sredu ujutru, portparol Ministarstva transporta rekao je da, za razliku od ranijih izveštaja medija, vazdušni prostor Kipra nije zatvoren, uprkos pojavi pretnje.

Potopljen iranski ratni brod kod Šri Lanke

Iranska fregata IRIS Dena sa 180 članova posade potonula je 40 km južno od Šri Lanke, a lokalne vlasti pokrenule su hitnu akciju spasavanja. Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat ističe da zemlja postupa u skladu sa međunarodnim obavezama.

Proglašena vazdušna opasnost na Kipru

Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u sredu ujutru nakon što su se pojavile informacije o sumnjivom objektu koji se kreće ka Kipru, što je dovelo do preduzimanja mera predostrožnosti u ambasadi Sjedinjenih Država u Nikoziji i uzletanja grčkih borbenih aviona. Prema informacijama koje su objavili mediji sa Kipra, uzbuna je podignuta oko 9.30 časova.

Izraelski F-35 oborio iranski avion iznad Teherana

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je izraelski lovac F-35I oborio iranski Jak-130 ruske proizvodnje iznad Teherana, što predstavlja prvo obaranje aviona sa posadom pomoću F-35.

Ovaj incident takođe je prvi put u poslednjih oko 40 godina da izraelsko ratno vazduhoplovstvo učestvuje u borbi vazduh-vazduh sa avionima sa ljudskom posadom, preneo je Tajms of Izrael. Poslednji poznati sličan događaj zabeležen je 24. novembra 1985. godine, kada je indijski F-15 oborio dva sirijska lovca MiG-23 iznad Libana.

Kuvajt se suočava sa talasom raketa i dronova

Kuvajtske oružane snage objavile su da se trenutno suočavaju sa talasom raketa i dronova. U objavi na X navode da će se aktivno suprotstaviti ovim pretnjama i presretati ih.

CIA navodno radi na naoružavanju kurdskih snaga

Američka Centralna obaveštajna agencija navodno radi na planu naoružavanja kurdskih snaga kako bi podstakla pobunu u Iranu, tvrdi više izvora upoznatih sa navodnom strategijom, dok Vašington i Tel Aviv pojačavaju pritisak na Teheran.

Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

Američka vojska objavila je imena prvih poginulih vojnika SAD-a u sukobu s Iranom. Ukupno šest vojnika poginulo je kada je "bespilotni vazdušni sistem" probio protivvazdušnu odbranu i pogodio komandni centar u Port Šuaibi u Kuvajtu.

U početku je Američka centralna komanda saopštila da su u napadu poginula trojica vojnika, ali su zvaničnici u ponedeljak potvrdili da se broj žrtava udvostručio – jedna osoba je podlegla povredama, a još dva tela pronađena su u ruševinama. To su jedine žrtve koje su SAD potvrdile otkako su, zajedno sa Izraelom, pokrenule rat protiv Irana, piše BBC.

Sirija pojačala svoju granicu sa Libanom

Sirijsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je pojačalo svoju granicu sa Libanom, a osam sirijskih i libanskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i hiljada vojnika, dok se sukob širi u regionu, uključujući i borbe Izraela i Hezbolaha u Libanu.

Pogledajte kakav ratni brod šalju Britanci na Kipar

Britanska vlada šalje ratni brod Kraljevske mornarice u istočni Mediteran kako bi pojačala bezbednost oko baze RAF Akrotiri na Kipru. Kir Starmer je rekao da će HMS Dragon, razarač tipa 45, biti poslat u region dok se američko-izraelski rat sa Iranom nastavlja zahuktavavati.

As the situation in the Middle East remains volatile, we are deploying our Type-45 Destroyer, HMS Dragon, to the Eastern Mediterranean.



We are also sending two Wildcat helicopters to Cyprus to bolster drone defence for our Cypriot partners.



Working alongside our allies, our…

Novi napadi na Teheran

Dva sata nakon što su objavile da su završile napade na Teheran, Izraelske odbrambene snage saopštile su da je u toku novo bombardovanje u glavnom gradu Irana.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo započelo je „široke“ napade na mete „terorističkog režima“ u gradu. Ranije je IDF saopštio da je ratno vazduhoplovstvo pogodilo „desetine komandnih centara iranskog terorističkog režima“ u Teheranu.

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion ''Flaj Dubaija'' iz Dubaija, koji je prevezao građane Srbije, sleteo je jutros u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''. Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' sleteo je na beogradski aerodrom u 7.40 časova, a trebalo je da sleti sinoć oko 21.25 časova.

Koliko je ubijeno civila

Organizacija za ljudska prava sa sedištem u SAD objavila je da je od 28. avgusta u Iranu poginulo najmanje 1.097 civila. Agencija navodi da je ubijeno 181 dete mlađe od 10 godina. Broj povređenih civila popeo se na 5.402.

Izrael preti da će ubiti naslednika Hamneija

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će svaki lider koga iranski režim postavi da zameni ubijenog ajatolaha Alija Hamneija biti "nedvosmislena meta za eliminaciju".

"Svaki lider koga je imenovao iranski režim da vodi plan uništenja Izraela, preti Sjedinjenim Američkim Državama, slobodnom svetu i zemljama regiona i ugnjetava iranski narod, biće nedvosmislena meta za eliminaciju", naveo je Kac u saopštenju.

U toku tri velike operacije

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njihove kopnene snage pokrenule tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelske napade protiv Irana.

U okviru najave nove faze operacije "Istinsko obećanje 4", Odeljenje za odnose s javnošću IRGC-a navelo je da je odmah nakon napada lansirano više od 230 jurišnih dronova prema ciljevima na okupiranim teritorijama i američkim bazama u regionu.

Prema IRGC-u, u prva dva dana napada poginulo je više od 680 američkih vojnika u različitim bazama.

Do you support bombing American bases in the region?

​Yes

​No

Saudijska Arabija presrela dve krstareće rakete

Saudijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo dve krstareće rakete južno od svoje prestonice, Rijada, javile su agencije Rojters i AFP.

Odvojeno, zvanična Saudijska novinska agencija izveštava da je presretnuto devet dronova. Saudijski zvaničnici nisu rekli odakle su rakete i dronovi lansirani.

Sedište CIA u Rijadu pogođeno je u ponedeljak u navodnom iranskom napadu dronova na američku ambasadu, javlja CNN. Nije bilo žrtava, iako je značajna šteta naneta zgradi, koja se nalazi u istom kompleksu kao i ambasada. CIA je odbila da komentariše navode, piše Vašington post.

Pogođena najveća američka vojna baza na Bliskom istoku

Katar tvrdi da je iranska balistička raketa pogodila vazdušnu bazu Al Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku, ali da nije bilo žrtava.

Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uspešno presrelo još jednu balističku raketu lansiranu iz Irana ka teritoriji te zemlje.

"Vatreni obruč" oko Irana

Amerika ima značajno vojno prisustvo na Bliskom istoku, usmereno protiv Irana i njegovih saveznika, uključujući Hamas, Hezbolah i Hute. Ono obuhvata mrežu vojnih baza, desetine hiljada vojnika, sofisticiranu opremu i protivvazdušne (PVO) sisteme.

Pogođen američki konzulat u Dubaiju!

Iranski dron je večeras pogodio zgradu američkog konzulata u Dubaiju! Na društvenim mrežama osvanuo je i snimak na kom se vidi veliki požar koji je izbio nakon eksplozije. Prema informacijama "Gardijana", nema povređenih.

WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai.

Ko je novi vrhovni vođa Irana?

Pogođen američki konzulat u Dubaiju! Pod sankcijama Sjedinjenih Država nalazi se od 2019. godine i navodno ima račun u Švajcarskoj uz nekretnine u Velikoj Britaniji vredne više od 100 miliona dolara.

Tokom četvrtog dana rata na Bliskom istoku, nastavljene su evakuacije državljana Srbije. Uglavnom su evakuisane grupe iz Izraela preko Egipta.