Izvor: U.S. Department of Defense photo

Američki borbeni avioni podignuti su radi presretanja više ruskih letjelica primijećenih u blizini obale Aljaske, saopštile su američke vlasti.

Prema navodima Severnoamerička komanda vazdušne odbrane (NORAD), u zoni za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske (ADIZ) otkrivena su dva ruska bombardera Tu-95, dva borbena aviona Su-35 i jedan špijunski avion A-50, preneo je Si-Bi-Es.

NORAD je naveo da su bila podignuta dva lovca F-16, dva F-35 i četiri aviona KC-135 koja su pratila ruske letjelice dok nisu napustile aljasku zonu odbrane. Istaknuto je da ruski avioni nisu ulazili u vazdušni prostor SAD ili Kanade, kao i da se aktivnosti u aljaskoj ADIZ smatraju redovnom pojavom koja ne predstavlja pretnju.

Aljaska ADIZ je deo međunarodnog vazdušnog prostora koji počinje gdje se završava suvereni vazdušni prostor SAD i Kanade i zahteva identifikaciju svih letjelica u interesu nacionalne bezbijednosti.

U septembru 2025. godine SAD su takođe presrele ruske avione Tu-95 i Su-35 u aljaskoj ADIZ, dok je u avgustu iste godine NORAD četiri puta u jednoj nedelji presreo ruski izviđački avion.

U septembru 2024. NORAD je objavio 15-sekundni video na kojem se vidi ruski lovac kako leti na svega nekoliko metara od aviona Alijanse u odbrambenoj zoni Aljaske.

U julu 2024. godine američke snage presrele su ruske i kineske bombardere nakon njihovog ulaska u odbrambenu zonu Aljaske, što je, prema navodima zvaničnika američkog Ministarstva odbrane, bio prvi zajednički ulazak ruskih i kineskih aviona u tu zonu, kao i prvi dolazak kineskih bombardera H-6 u blizinu Aljaske.