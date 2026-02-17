Francusku je potresla smrt 23-godišnjeg studenta matematike Kventina Deranka koji je preminuo nakon brutalnog napada u Lionu.

Izvor: Profimedia/Jam Press/@luc.auffret / MEGA / The Mega Agency

Francuska se nalazi u stanju potpunog šoka i političkog usijanja posle smrti Kventina Deranka (23), studenta matematike i desničarskog aktiviste koji je preminuo od posledica brutalnog prebijanja u Lionu. Ono što je počelo kao ideološki sukob ispred lokalnog univerziteta pretvorilo se u državno pitanje broj jedan, dok se predsjednik Emanuel Makron i ministri suočavaju sa bijesom javnosti i optužbama da je "ultraljevica" izmakla kontroli.

Tragedija se dogodila u četvrtak uveče, 12. februara, na marginama konferencije ljevičarske evroposlanice Rime Hasan na Institutu političkih studija. Kventin, koji je prema navodima desničarskog kolektiva Nemesis bio tu da "osigura bezbijednost" njihovih aktivistkinja, upao je u zasjedu.

"Tukli su ga šipkama dok je ležao"

Jezivi detalji iz istrage, koje je izneo tužilac Tjer Dran, lede krv u žilama. Kventin je posle kraćeg sukoba desničara i ljevičara ostao izolovan. Tada ga je opkolila grupa maskiranih napadača.

"Bačen je na zemlju i udaran mnogo puta. Tuklo ga je najmanje šest osoba dok je ležao", saopštio je tužilac.

Tužilac je potvrdio da je mladić zadobio teške povrede glave i frakturu lobanje, koje su bile "neizlečive i smrtonosne". Svjedoci su za medije ispričali još strašnije detalje: napadači su navodno koristili gvozdene šipke, a scena je ličila na pravi linč.

Kad su se napadači razbježali, Kventin je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu, gdje je preminuo dva dana kasnije. Istraga je hitno prekvalifikovana u ubistvo s predumišljajem.

Politički zemljotres: Asistent poslanika među napadačima?

Zločin je momentalno postao politički dinamit. Loran Nunjez, ministar unutrašnjih poslova, otvoreno sumnja na pripadnike "Mlade garde" (Jeune Garde), nasilne antifašističke grupe koja je zvanično raspuštena, ali i dalje djeluje iz sjenke.

Još veći skandal je izbio kada je kolektiv Nemesis optužio Žak-Elija Favroa, asistenta poslanika radikalne ljevice (LFI), da je učestvovao u napadu! Iako je Favro preko advokata negirao krivicu, tvrdeći da je žrtva hajke, parlament mu je hitno suspendovao ulazak u zgradu zbog rizika od nereda.

Desnica, predvođena Marin le Pen i Marion Marešal, grmi o "krvavim rukama ljevice", dok lider ljevičara Žan-Lik Melanšon tvrdi da je riječ o političkoj instrumentalizaciji tragedije.

Strah od krvne osvete

Atmosfera u Lionu, gradu koji je već dugo poprište sukoba ekstremnih političkih grupacija, nikada nije bila napetija. Vlasti strahuju da bi smrt mladog katolika i nacionaliste mogla da pokrene spiralu nasilja i osvetničkih napada širom Francuske.

Dok građani pale svijeće i traže pravdu za Kventina, policija pretražuje snimke nadzornih kamera u lovu na ubice, skrivene iza maski. Francuska čeka odgovore, a ulice strijepe od novog haosa.

(Blic/Mondo)