Vlasnik pogrebnog preduzeća iz Kolorada osuđen je na 40 godina zatvora nakon što je četiri godine skrivao 189 tijela i davao porodicama lažni pepeo.

Izvor: Youtube/KRDO13 Colorado Springs

Vlasnik pogrebnog preduzeća iz Kolorada, koji je četiri godine u zgradi skrivao 189 tijela u raspadanju dok je ožalošćenim porodicama davao lažni pepeo, osuđen je na 40 godina zatvora. Tokom izricanja presude, članovi porodica nazvali su optuženog Džona Halforda „čudovištem“.

Upozorenje: tekst sadrži uznemirujuće detalje.

Na ročištu su članovi porodica rekli sudiji Eriku Bentliju da imaju noćne more o raspadajućem mesu i crvima otkako su saznali šta se dogodilo njihovim najmilijima. Zatražili su da se Halfordu izrekne maksimalna kazna od 50 godina.

Sudija Bentli rekao je Halfordu da je prouzrokovao „neizrecivu i neshvatljivu“ štetu.

„Lično vjerujem da je svako od nas, svako ljudsko biće, u suštini dobro. Ipak, živimo u svijetu koji to uvjerenje svakodnevno stavlja na test, a vaši zločini, gospodine Halford, testiraju to uvjerenje“, rekao je Bentli.

Izvinjenje osuđenika

Halford se prije izricanja presude izvinio, rekavši da će do kraja života žaliti zbog svojih postupaka.

„Imao sam toliko prilika da sve zaustavim i odem, ali nijesam. Moje će greške odjekivati generacijama. Sve što sam učinio bilo je pogrešno“, izjavio je.

Njegov advokat je neuspješno tražio kaznu od 30 godina, tvrdeći da se ne radi o nasilnom zločinu i da Halford nema prethodni kriminalni dosije. Njegovoj bivšoj supruzi i suvlasnici pogrebnog preduzeća, Keri Halford, presuda će biti izrečena 24. aprila, a prijeti joj kazna od 25 do 35 godina zatvora. Oboje su se u decembru, u sklopu dogovora sa tužilaštvom, izjasnili krivim po gotovo 200 tačaka optužnice za zloupotrebu posmrtnih ostataka.

Zločin iz pohlepe

Prema sudskim dokumentima, dok su skrivali tijela, Halfordovi su nemilice trošili novac. Kupili su SUV Džem-si Jukon i luksuzni Infiniti u ukupnoj vrijednosti većoj od 120.000 dolara, uložili 31.000 dolara u kriptovalute i kupovali skupu robu u prodavnicama poput Gučija i Tifanija, a novac su trošili i na lasersko oblikovanje tijela.

„Očigledno se radi o zločinu iz pohlepe“, rekla je tužiteljka Šelbi Krou. Istakla je da su Halfordovi klijentima naplaćivali više od 1.200 dolara, a novcem koji su potrošili na luksuz mogli su višestruko pokriti troškove kremiranja svih tijela.

Par se takođe izjasnio krivim po saveznim optužbama za prevaru jer su od vlade nezakonito dobili gotovo 900.000 dolara pomoći za mala preduzeća tokom pandemije. Džon Halford je u tom slučaju osuđen na 20 godina zatvora, a presuda za Keri Halford se još očekuje.

Užasno otkriće

Halfordovi su tijela skladištili u zgradi u gradiću Penroz, južno od Kolorado Springsa, od 2019. do 2023. godine, kada su istražitelji reagovali na dojave o nesnosnom smradu, prenosi Index. Istražitelji su naveli da su tijela pronađena po cijeloj zgradi, neka naslagana jedno na drugo, prekrivena insektima, dok je pod bio prekriven tečnošću od raspadanja. Posmrtni ostaci – uključujući odrasle, bebe i fetuse – čuvani su na sobnoj temperaturi.

Identifikacija tijela trajala je mjesecima, koristeći otiske prstiju, DNK i druge metode. Istražitelji vjeruju da su Halfordovi porodicama kao pepeo davali usitnjeni suvi beton.