Vlasti u Las Vegasu istražuju kuću za koju se sumnja da je korišćena kao biološka laboratorija, a pronađeni materijali biće testirani na potencijalnu opasnost.

Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Lokalne i savezne vlasti u Las Vegasu istražuju kuću za koju se sumnja da je korišćena kao biološka laboratorija i pokušavaju da utvrde o kakvim je supstancama riječ. Pretraga je obavljena u subotu ujutru, ali istražitelji još ne znaju tačno šta su pronašli, prenosi ABC News pozivajući se na policijske izvore.

Istraga pokrenuta zbog kršenja propisa

Istraga je pokrenuta nakon prijave o kršenju propisa. Kada je uočena sumnja da se na posjedu ilegalno skladište materijali za biološka istraživanja, slučaj je preuzela Zajednička antiteroristička jedinica. Prema izvorima, u subotu je uhapšen upravnik posjeda.

Materijali pronađeni u bočicama izuzeti su i biće prevezeni na testiranje u sigurnu okružnu zdravstvenu ustanovu kako bi se utvrdilo predstavljaju li opasnost. Vlasti još nisu utvrdile o kojim se tačno supstancama radi niti da li su opasne.

Povezanost sa slučajem iz 2023

Vlasnik nekretnine je kineski državljanin koji se od 2023. godine, kada je uhapšen i optužen, nalazi u zatvoru. Tada se izjasnio da nije kriv.

Slučaj iz 2023. pokrenuo je i kongresnu istragu, kojom je otkriveno da je navodni ilegalna biološka laboratorija finansirana novcem iz kineskih banaka i da je u njemu bilo hiljade uzoraka potencijalnih patogena, uključujući HIV, malariju, tuberkulozu, COVID-19, pa čak i ebolu.

Pretražuje se još 20 lokacija

Istražitelji trenutno pretražuju još 20 lokacija da bi utvrdili da li su povezane sa subotnjim otkrićem. Za sada na ostalim lokacijama nije pronađeno ništa sumnjivo, navode izvori.