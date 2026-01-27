Francuski zvaničnici oštro su odgovorili generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, odbacujući njegovu izjavu da Evropa ne može da se brani bez Sjedinjenih Američkih Država i ističući potrebu za snažnim evropskim stubom NATO-a.

Izvor: X/@BFMTV/Printscreen

Francuska vlada oštro je odgovorila Marku Ruteu nakon što je generalni sekretar NATO-a izjavio da Evropa ne može da se brani bez Sjedinjenih Američkih Država.

"Ne, dragi Mark Rute. Evropljani mogu i moraju da preuzmu odgovornost za sopstvenu bezbjednost. Čak se i Sjedinjene Američke Države slažu s tim. To je evropski stub NATO-a", rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

"Si quelqu'un pense que l'UE peut se défendre sans les États-Unis, continuez à rêver"



L'Europe et les États-Unis ont "besoin l'un de l'autre", affirme le chef de l'Otan, Mark Rutte#BFM2pic.twitter.com/oKc9vpkazy — BFM (@BFMTV)January 26, 2026

U ponedeljak, odgovarajući na pitanje francuskog poslanika Evropskog parlamenta sa krajnje desnice Pjera-Romena Tionea, Rute je u Evropskom parlamentu rekao da kontinent ne može da se brani bez američke podrške.

On je takođe odbacio ideju evropske vojske - koncept koji je nedavno oživio komesar EU za odbranu Andrijus Kubilijus - i naveo da je "evropski stub NATO-a pomalo prazna riječ".

Međutim, otkako se predsjednik SAD Donald Tramp vratio na vlast, njegova administracija insistira da će Vašington biti manje uključen u bezbjednost Evrope.

Nova Strategija nacionalne odbrane SAD, objavljena u petak uveče, navodi da će Evropljani morati da preuzmu vodeću ulogu u suočavanju sa prijetnjama, uz argument da je Evropa ekonomski i vojno sposobna da se brani od Rusije. Prošle godine Tramp je uspio da ubijedi evropske zemlje da povećaju izdvajanja za odbranu na 5 odsto BDP-a.

Francuski zvaničnici jedinstveni u kritici

Baro nije bio jedini u Francuskoj koji je odbacio Ruteove komentare. Mjurijel Domenak, bivša ambasadorka Francuske pri NATO-u, napisala je na platformi Iks da "uz svo poštovanje prema generalnom sekretaru NATO-a, ovo nije pravo pitanje... a pravi odgovor je da mahanje evropskom slabošću kako bi se obezbijedila američka garancija predstavlja zastarjeli pristup i šalje pogrešnu poruku Rusiji".

Avec tout le respect pour le SG de l’OTAN, ce n’est :

▶️ ni la bonne question : elle n’est pas de savoir si l’Europe peut mais si et comment elle doit dissuader toute attaque et se défendre le cas échéant seule

▶️ ni la bonne réponse : brandir la faiblesse européenne pour…https://t.co/3Ga4dXqR2l — Muriel Domenach (@MurielDomenach)January 26, 2026

Ne pominjući Rutea direktno, francuska ministarka oružanih snaga Katrin Votran rekla je za francuski radio da je "ono što danas vidimo nužnost evropskog stuba NATO-a".

Ideju o tome da Evropljani kolektivno postanu jači u okviru vojne alijanse Francuska je prvi put iznijela prije nekoliko godina, a sada je podržavaju i druge zemlje, uključujući Njemačku.

Ruteove izjave takođe su bile u suprotnosti sa procjenom predsjednika Finske Aleksandra Stuba, koji je prošle nedelje u Davosu rekao da Evropljani mogu sami da se brane.