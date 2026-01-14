Američki konglomerat luksuznih robnih kuća Saks Global podnio je zahtjev za zaštitu od bankrota, potvrdili su sudski dokumenti američkog stečajnog suda u Hjustonu.

Izvor: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Konglomerat luksuznih robnih kuća Saks Global podnio je zahtjev za zaštitu od bankrota kasno u utorak, prema sudskim dokumentima podnijetim američkom stečajnom sudu u Hjustonu, Teksas, prenio je CNN.

Ovo je jedan od najvećih kolapsa maloprodajnih objekata još od pandemije. Kompanija se borila sa velikim dugom nakon kupovine konkurenta Nejman Markusa 2024. godine.

Početkom januara, Mark Metrik je odstupio sa mjesta generalnog direktora i predao uzde Ričardu Bejkeru, izvršnom predsjedniku Saks Global. Međutim, manje od dvije nedelje kasnije, Bejker je napustio poziciju generalnog direktora.

Amerikanci su poslednjih godina promenili svoje maloprodajne navike, a neki tradicionalni trgovci se muče da održe korak. Mnogi kupci su se razočarali u tržište luksuzne robe, žaleći se na više cijene artikala nižeg kvaliteta. A oni koji i dalje kupuju luskuzne stvari sve više kupuju od samih brendova u strategiji direktnog prodaje potrošačima, eliminišući posrednike poput robnih kuća.

Neizvjesna ekonomija tokom protekle godine nije pomogla, jer je raspoloženje potrošača loše, usporavanje tržišta rada pojačava zabrinutost, a većina Amerikanaca krivi Bijelu kuću za štetu po ekonomiju, prema nedavnoj anketi CNN-a.

"Uz podršku svojih ključnih finansijskih zainteresovanih strana, Saks Global je pokrenuo dobrovoljne postupke po poglavlju 11 pred Stečajnim sudom SAD za Južni okrug Teksasa ("Sud") kako bi olakšao svoju tekuću transformaciju", objavila je kompanija u saopštenju.

"Ovo je presudan trenutak za Saks Global, a put koji je pred nama predstavlja značajnu priliku za jačanje temelja našeg poslovanja i njegovo pozicioniranje za budućnost", rekao je van Remdonk u saopštenju Saks-a, koji će će preuzeti funkciju kroz stečajni postupak.