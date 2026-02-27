Nova brza pruga Beograd–Budimpešta počinje sa radom, skraćujući putovanje na tri sata. Cijena karte iznosi oko 26 eura.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nova brza pruga Beograd–Budimpešta trebalo bi da bude puštena u saobraćaj danas dok se putnički saobraćaj očekuje do kraja marta.

Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je završetak jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u regionu ušao u završnu fazu.

"Do kraja marta sam uvjeren da ćemo otvoriti prugu i za putnički saobraćaj", rekao je Vučić u izjavi za Radio-televiziju Srbije.

Koliko će trajati putovanje vozom do Budimpešte?

Putovanje od Beograda do Budimpešte novom prugom trajaće oko tri sata, čime će se značajno skratiti dosadašnje vrijeme putovanja. Na teritoriji Srbije vozovi će se kretati brzinom do 200 kilometara na čas, dok će na dionici kroz Mađarsku maksimalna brzina iznositi do 160 kilometara na čas.

Cijena karte za voz Beograd - Budimpešta

Cena karte za voz Beograd - Budimpešta trebalo bi da iznosi oko 26 eura, odnosno približno 3.000 dinara. Planirana su dva polaska dnevno. Putnicima će preko Budimpešte biti omogućena i direktna željeznička veza sa Bečom.

