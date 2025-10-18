Na sastanku Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog pažnju javnosti privukli su modni detalji – američki ministar rata Pit Hegset nosio je kravatu u bojama raspoređenim kao na ruskoj zastavi, dok je Tramp pohvalio izgled ukrajinskog predsjednika.

Izvor: Profimedia

Ministar rata SAD Pit Hegset prisustvovao je sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i novinarima nije promakao jedan modni detalj. Naime, Hegset je nosio kravatu na bijele, plave i crvene pruge. Iako su te boje prisutne i na američkoj zastavi, na ministrovoj kravati – dok je sjedio preko puta Zelenskog – one su bile raspoređene kao na ruskoj zastavi. Kravata nije bila jedini "modni detalj" koji su novinari primijetili na sastanku u Beloj kući. Tramp je pohvalio "stajling" Vladimira Zelenskog koji je na sastanak došao u crnoj jakni koja liči na sako i pantalonama. Trampu to nije promaklo i pohvalio je izbor odjeće svog sagovornika.

"Mislim da izgleda sjajno u toj jakni i nadam se da će ljudi primijetiti. Zapravo je veoma elegantna, sviđa mi se", rekao je Tramp.



