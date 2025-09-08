Policija je prvi put uspjela da stupi u kontakt sa "fantomskim“ vozačem Formule 1 još 2019. godine,.

Češka policija konačno je uhapsila vozača trkačkog automobila, nalik bolidu Formule 1, koji je od 2019. godine više puta viđen na auto-putu.

Crveni trkački automobil, u punom "Ferari“ dizajnu, praćen je do jedne kuće u selu Buk, oko 60 kilometara jugozapadno od Praga, nakon što je najnovije pojavljivanje prijavljeno policiji. U nedelju ujutro pojavio se snimak na kome se vidi karakteristični automobil kako vozi duž autoputa D4 i staje da natoči gorivo. Pedesetjednogodišnji vozač uhapšen je u svom domu i priveden nakon što je nakratko odbio da izađe iz vozila.

Na snimcima koje su zabilježili lokalni mediji vidi se kako sjedi u automobilu ispred garaže, raspravlja se sa policajcima i tvrdi da su neovlašćeno na privatnom posjedu. Na kraju je ipak popustio i pristao da ode u policijsku stanicu na ispitivanje, ostavši u svom crvenom trkačkom odjelu i noseći kacigu na glavi.

Prema kasnijim navodima medija, odbio je da odgovori na bilo kakva pitanja kada je stigao tamo.

Čovjek koji je predstavljen kao njegov sin rekao je lokalnim medijima da je kuća bila opkoljena sa nekoliko desetina policijskih automobila i jednim helikopterom, što je, po njegovom mišljenju, bila nesrazmjerna reakcija „na navodni saobraćajni prekršaj“.

Dodao je da je policija "navodno videla kako vučemo bolid Formule 1, za koji su tvrdili da je nekoliko minuta ranije jurio auto-putem, a mi, naravno, apsolutno ništa o tome ne znamo“.

Policija je prvi put uspjela da stupi u kontakt sa "fantomskim“ vozačem Formule 1 još 2019. godine, kada su se na internetu pojavile prve fotografije i snimci automobila na auto-putu.

Tada su uspjeli da pronađu vozilo i ispitaju vlasnika, koji je negirao da ga je ikada vozio po auto-putu. Nije jasno da li je riječ o istoj osobi koja je sada uhapšena.

Pošto je vozač na snimcima i fotografijama uvijek nosio kacigu, nije mogao da bude identifikovan i policija nije mogla ništa dalje da učini. Međutim, prema sajtu auto.cz, zapravo se radi o modelu „Dalara GP2/08“ – trkačkom automobilu koji je razvila italijanska kompanija „Dalara“ za takmičenje u GP2 seriji, koja je služila kao pripremno takmičenje za Formulu 1.

Ovo prvenstvo je u međuvremenu preimenovano u Formula 2 šampionat.

Bez obzira na njegovo porijeklo, vlasniku sada prijeti novčana kazna zbog vožnje vozila na autoputu bez svjetala, pokazivača pravca i registarskih tablica, a mogao bi da ostane i bez vozačke dozvole.

