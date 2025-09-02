Donald Tramp se obratio iz Bijele kuće povodom svemirskih snaga Amerike.
Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti povodom komande svemirskih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Saopštio je da se komanda seli u Hantsvil u Alabami.
Najavio je milijarde dolara investicija. Trebalo bi da se zaposli novih 30.000 ljudi.
"Svi žele da učestvuju u tome, protivraketnom odbrambenom štitu, imaćemo Zlatnu kupolu kakvu niko nikada ranije nije vidio... Kanada je rekla da želi da bude dio toga i to će biti sjajno", ispričao je Tramp.
Komanda svemirskih snaga nalazi se trenutno u bazi Svemirskih snaga Piterson u Kolorado Springsu u saveznoj državi Kolorado. Tramp je uporno forsirao u prethodnom periodu da se sjedište ove komande preseli u Hantsvil u Alabami.
Tramp je takođe najavio da je u planu izgradnja protivraketnog odbrambenog štita. Sjedinjene Američke Države planiraju da naprave odbrambeni štit po uzoru na izraelsku "Gvozdenu kupolu".