Donald Tramp se obratio iz Bijele kuće povodom svemirskih snaga Amerike.

Izvor: Youtube/ABC News/Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti povodom komande svemirskih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Saopštio je da se komanda seli u Hantsvil u Alabami.

Najavio je milijarde dolara investicija. Trebalo bi da se zaposli novih 30.000 ljudi.

"Svi žele da učestvuju u tome, protivraketnom odbrambenom štitu, imaćemo Zlatnu kupolu kakvu niko nikada ranije nije vidio... Kanada je rekla da želi da bude dio toga i to će biti sjajno", ispričao je Tramp.

Komanda svemirskih snaga nalazi se trenutno u bazi Svemirskih snaga Piterson u Kolorado Springsu u saveznoj državi Kolorado. Tramp je uporno forsirao u prethodnom periodu da se sjedište ove komande preseli u Hantsvil u Alabami.

Tramp je takođe najavio da je u planu izgradnja protivraketnog odbrambenog štita. Sjedinjene Američke Države planiraju da naprave odbrambeni štit po uzoru na izraelsku "Gvozdenu kupolu".