Ruski predsjednik Vladimir Putin komentarisao je debatu Džozefa Bajdena i Donalda Trampa.

Izvor: YouTube/screenshot/The Independent/RIA Novosti/screenshot

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je odgledao TV duel predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džozefa Bajdena i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa. Saopštio je da bi volio da Bajden ostane predsjednik Sjedinjenih Država, prenosi "Rojters".

"Ništa se nije promijenilo. Da li smo znali šta bi moglo da se dogodi? Jesmo", rekao je Putin.

Ruski predsjednik je dosad u više navrata govorio kako mu je draži Bajden nego Tramp. Prokomentarisao je i Trampovu izjavu da, ukoliko ponovo postane predsjednik Amerike, da bi mogao da završi rat u Ukrajini za 24 sata.

"Činjenica da je gospodin Tramp predsjednički kandidat pokazuje da je spreman i da želi da zaustavi rat u Ukrajini. Mi to ozbiljno shvatamo. Nisam upoznat sa njegovim predlozima kako namjerava to da uradi. To je ključno pitanje. Ali nema sumnje da je on u tome ozbiljan i mi to podržavamo", dodao je Putin.