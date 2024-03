Penzionisani britanski pukovnik je u autorskom tekstu za britanski "Telegraf" opisao bitku za Avdejevku u Ukrajini.

Rat u Ukrajini ušao je u treću godinu, Rusija je nedavno saopštila da je osvojila Avdejevku, grad za koji se bitka dugo vodila, a penzionisani britanski pukovnik Hamiš de Breton Gordon je u autorskom tekstu za britanski "Telegraf" navodio sve užasa rata na istoku Evrope kao i oružje koje koriste ruske trupe, prenosi "Jutarnji list". Gordon je inače stručnjak za hemijsko oružje.

Prema njegovim riječima, Rusija je spremnija od Ukrajine za "rat iscrpljivanja". Objasnio je i zašto.

"Da bi Rusija zauzela nekoliko kilometara oko grada, ruska vojska ostala je bez otprilike 17.000 vojnika. Manje vojnika izgubila je za deset godina u Avganistanu. Ostala je i bez 400 tenkova i oklopnih vozila. Da je britanska vojska pretrpjela takve gubitke, prestala bi da postoji. Međutim, Rusija ide dalje", započeo je Gordon.

On smatra da je povlačenje Ukrajine iz tog grada zapravo bilo "upozorenje" Zapadu koji, prema tvrdnjama Kijeva, nije slao dovoljno oružja i municije. Gordon navodi da je "Zapad obećao mnogo, ali da nije učinio obećano".

"Sa druge strane, Rusija svoju ekonomiju približava ratnoj. Na odbranu troši nešto manje od osam odsto BDP-a, a za godinu dana proizvede oko 2,5 miliona komada municije. Taj broj svakako raste. Neki stručnjaci smatraju da bi oni za par godina mogli da proizvode čak četiri miliona komada municije na godišnjem nivou. Istovremeno, Evropa ozbiljno zaostaje. Matematika je neumoljiva. Ako Rusija dobije ovaj rat iscrpljivanja, od Ukrajine neće ostati ništa", dodaje Gordon.

Da li ima rješenja za Ukrajinu?

Gordon ipak smatra da je moguće da Zapad preokrene situaciju. On smatra da postoje dva rješenja.

"Mnogi zapadni obavještajni analitičari još uvijek smatraju da pozicija ruskog predsjednika Vladimira Putina nije sigurna i da su disidenti spremni za akciju. Samo im treba pravi podsticaj. Poraz na frontu koji bi Ruse prisilio da se povuku mogao bi biti upravo taj podsticaj. Međutim, do njega se neće doći sve dok se ne uklone ograničenja koja su stavljena na ukrajinsku vojsku. Moraju im se dati dalekometne rakete, moderni tenkovi i borbeni avioni koji bi trebalo da se bore poput aviona NATO pakta", navodi Gordon.

Penzionisani pukovnik naveo je primjer paravojne formacije "Vagner" koja je tokom ljeta 2023. pokazala da je tako nešto moguće. Osvrnuo se i na preminulog ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog.

"Rusko društvo je spremno da eksplodira. To može da ih izbaci iz ravnoteže i da dovede do pregovora na koje bi Ukrajina mogla da pristane. Ako nastavimo sa ovim što radimo sada, vrlo lako može da dođe do rata Ruske Federacije i NATO", zaključio je Gordon.