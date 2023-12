Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je govorio o aktuelnom stanju u ratu Ukrajine i Rusije.

Izvor: Pavel Lisitsyn / Sputnik / Profimedia

Rat u Ukrajini, koji je počeo 24. februara 2022. godine, se bliži ulasku u 3. godinu i kraj se ne nazire. Zima se bliži i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u velikom intervjuu za "Asošijeted Pres" govorio o aktuelnom stanju na frontu.

"Imamo novu fazu rata i to je činjenica. Zima u cjelini predstavlja novu fazu rata. Vidjite, ne povlačimo se, zadovoljan sam. Ali gubimo ljude i ne mogu da budem zadovoljan time. Nismo dobili sav željeni arsenal naoružanja", rekao je Zelenski.

Osvrnuo se na sukob na Bliskom istoku. Izrael i Hamas su u ratu od 7. oktobra kada je iz Pojasa Gaze ispaljeno 5.000 raketa nakon čega su pripadnici Hamasa upali na muzički festival "Supernova" u kojem je ubijeno nekoliko stotina ljudi.

"Već sada vidimo posljedice preusmjeravanja (pažnje) međunarodne zajednice zbog tragedije na Bliskom istoku. Ne smijemo dozvoliti da ljudi ovde zaborave na rat", kaže Zelenski.

Zelenski je pomenuo predstojeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama koji su zakazani za novembar 2024. godine. Ističe da bi pobjeda bivšeg predsjednika Donalda Trampa "potkopala" vojnu pomoć Ukrajini.

"Izbori su uvijek šokantni i to je potpuno razumljivo. Željeli smo brže rezultate. Iz te perspektive, nažalost, nismo postigli željene rezultate. I to je činjenica. Nema dovoljno snage da brže postignemo željene rezultate. Ali to ne znači da treba odustati, da moramo da se predamo", naveo je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je potom govorio o "sljedećoj fazi rata." Otkrio je, po svom mišljenju, šta plaši Rusku Federaciju - povećanje domaće proizvodnje oružja.

"Ovo je izlaz. Ništa ne plaši Rusiju više od vojno samodovoljne Ukrajine", ističe Zelenski.