Volodimir Zelenski izjavio je da će uskoro biti preduzeti važni koraci vezani za kontraofanzivu.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će prvi važni koraci dugo očekivane vojne kontraofanzive protiv ruskih snaga biti uskoro preduzeti. "Veoma se ozbiljno pripremamo i sigurno će biti veoma ozbiljnih koraka", rekao je u Rimu u razgovoru sa italijanskim medijima.

Napomenuo je da vjeruje u pobjedu. "Znam da smo svi motivisani, i to ne samo oni koji znaju ovaj plan, već i naši ljudi... Ne mogu da vam kažem kada. Ali vi ćete to sigurno vidjeti, a Rusija će to sigurno osjetiti", kazao je Volodimir Zelenski.

Ukrajinske snage počele su operacije vezane za očekivanu kontraofanzivu, rekao je za CNN visoki američki vojni zvaničnik i visoki zapadni zvaničnik. Operacije uključuju napad na ciljeve kao što su skladišta oružja, komandni centri i oklopni i artiljerijski sistemi za pripremu bojnog polja za snage koje napreduju. To je standardna taktika napravljena prije velikih kombinovanih operacija.

Zelenski je u 11. maja rekao da je njegovoj zemlji potrebno još malo vremena prije nego što krene u kontraofanzivu, kako bi se omogućilo da stigne još nešto od obećane zapadne vojne pomoći.