Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu, istakao da Izrael neće prekinuti neprijateljstvo sa Hamasom.

Benjamin Netanjahu obratio se javnosti u ponedeljak uveče na brifingu sa medijima, gdje je opisivao napad Hamasa na Izrael 7. oktobra kao "prekretnicu“ za lidere i nacije. Izraelski premijer, govoreći na engleskom, rekao je da je vrijeme da "odlučimo da li smo voljni da se borimo za budućnost nade i obećanja, ili da se predamo tiraniji i teroru".

Izrael "nije započeo ovaj rat“, ali će pobijediti u ovom ratu, kaže on. "Izrael će se suprotstaviti silama varvarstva do pobjede“, kaže on. On kaže da želi da razjasni stav Izraela u vezi sa prekidom vatre u Gazi:

"Kao što Sjedinjene Države ne bi pristale na prekid vatre nakon bombardovanja Perl Harbora, tako ni Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava sa Hamasom nakon užasnih napada 7. oktobra", rekao je on.

"Pozivi na prekid vatre su poziv Izraelu da se preda Hamasu, da se preda terorizmu, da se preda varvarstvu. To se neće desiti. Biblija kaže da postoji vreme za mir i vreme za rat. Ovo je vreme za rat", poručio je izraelski premijer.