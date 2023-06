Istraga ubistva Poljakinje Anastasije Rubinske (27), koja je u nedelju pronađena mrtva na grčkom ostrvu Kos, postaje sve komplikovanija.

Grčki istražitelji saopštili su da postoji nekoliko detalja koji izrazito otežavaju posao detektivima, piše portal "Protothema". Oni ističu da mJesto na kojem je pronađeno tIjelo mlade djevojke najverovatnije nije i mjesto njenog ubistva.

"Šest dana su policajci pretraživali močvaru i češljali šire područje, ali nisu uspjeli da lociraju tijelo. Nadležni zato ne isključuju mogućnost da je počinilac tamo samo sakrio njeno tijelo dok je istraga za nestalom djevojkom bila u toku", prenosi Protothema.

Portal prenosi da ta činjenica navodi na zaključak da je nesrećna djevojka ubijena na drugom mjestu. Ranije je objavljeno da je ona vjerovatno zadavljena jer njene povrede na to ukazuju, ali će tačan uzrok smrti biti utvrđen istragom. Motiv ubistva takođe još nije objavljen. Tijelo 27-ogodišnje žene iz Poljske, koja je nestala 12. juna, pronađeno je ispod drveta u močvarnom području. Ona je bila bez odjeće i umotana u čaršav.

Kako navodi grčki Katimerini, pozivajući se na neimenovane izvore iz policije, tijelo je pronađeno na udaljenosti od jedan kilometar od kuće, gde je živio 32-ogodišnjak iz Bangladeša, koji je uhapšen pod optužbom za otmicu. Pronađeno tijelo bilo je prekriveno granjem, a polovina tijela pronađena je u crnoj torbi, dok je druga polovina bila napolju.

Danas će biti urađena obdukcija njenog tijela u prisustvu majke žrtve i njenog 28-godišnjeg partnera. Policajci se nadaju da će nalazi obdukcije pomoći u razrješavanju ovog slučaja. koji je potresao cijelu Grčku.

U isto vrijeme, zateže se obruč oko 32-godišnjeg muškarca iz Bangladeša, koji se smatra glavnim osumnjičenim za Anastasijino ubistvo. On je poslednja osoba koja je vidjela Poljakinju živu u ponedeljak uveče. Nakon što je uhapšen i optužen za kidnapovanje, on je policiji ispričao da je Anastasiju upoznao u ponedeljak uveče, zajedno sa još četvoricom stranaca, dvojicom iz Bangladeša i dvojicom iz Pakistana. Prvo su otišli do marketa u blizini a onda u njegovu kuću u Marmariju jer je, kako je rekao, Anastasija bila pijana. Priznao je da je imao seks sa njom, ali da ju je nakon toga ostavio na ulici i vratio se kući.

Planirao da pobjegne u inostranstvo

Policija je pronašla njen DNK i kosu u sobi osumnjičenog, dok se na snimku sa nadzorne kamere vidi kako ulazi u kuću sa Anastastiom. Policija je u njegovom vlasništvu pronašla i avionsku kartu za Italiju, a koja je bila datirana za utorak, dan nakon što je Anastasija nestala. Policija vjeruje da je osumnjičeni planirao da pobjegne u inostranstvo, a još jedan detalj koji baca sumnju na njega su tragovi borbe na njegovim rukama.

Pored toga, telefon mlade Poljakinje pronađen je u subotu u podne u napuštenoj kući u Marmariju.

Iz njega je izvađena SIM kartica dok se napuštena kuća nalazi daleko, kako od poslednjeg traga koji je dao signal njenog mobilnog, tako i od puta gdje je 32-godišnji Bangladešanin rekao da je ostavio djevojku.

Telefoni poslati na analizu

Sa druge stane, telefon je pronađen samo 500 metara od kuće osumnjičenog i 1,5 kilometara od mjesta gdje je pronađeno njeno tijelo, a vlasti vjeruju da ga je neko tamo bacio. Telefoni žrtve i osumnjičenog su poslati na analizu.

Anastasija i njen dečko došli su prije oko mjesec dana iz Poljske na Kos, gdje su radili u hotelu. On je njen nestanak prijavio policiji u utorak, nakon što je nije našao u ponedeljak uveče, niti se vratila u hotelsku sobu ili pojavila na poslu. Na ostrvo je u subotu došla i njena majka zajedno sa grupom poljskih detektiva koji učestvuju u istrazi.