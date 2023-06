Desio se incident kada je njemački kancelar Olaf Šolc posjetio Frankfurt.

Izvor: Youtube/ DEUTSCHLAND.de

Incident kasno uveče 24. maja je bizaran. Nepoznato vozilo pridružilo se koloni njemačkog kancelara Olafa Šolca tokom njegove posete Frankfurtu povodom 25. godišnjice osnivanja Evropske centralne banke i ostalo u koloni do dolaska na aerodrom u Frankfurtu, gdje je čekao službeni avion kancelarke. Ali dok je Šolc ušao u avion, muškarac (48) je prišao kancelaru, zagrlio ga i poljubio. I tek tada su ga službenici za zaštitu kancelarke odvukli od Šolca.

Nakon toga, svi su pokušali da umanje značaj incidenta. Kancelar Šolc je naveo da se "ni u jednom trenutku nije osjećao ugroženim”, da je zbog prirode posla "naviknut da mu ljudi prilaze i izražavaju svoja osjećanja” i da je "siguran da je u dobrim rukama” oficira za zaštitu, piše Dojče Vele.

Ali taj incident nikako nije bio nevažan: nepoznato lice je u tom trenutku kancelaru moglo da radi šta hoće, a niko nije mogao da zna da li je čovjek imao oružje. Njemačka ministarka unutrašnjih poslova Nensi Faeser je još prilikom susreta sa češkom koleginicom na granici dvije zemlje odmah izjavila da se "tako nešto ne može dozvoliti“ i nema sumnje da su uslijedile veoma ozbiljne rasprave ne samo sa nepoznatog čovjeka ali i sa svakim pojedinim službenikom za obezbjeđenje kancelara.

Čitav niz slojeva zaštite

Frankfurter algemajne cajtung je takođe detaljno istražio ovaj incident – a kako se ispostavilo, to je još veća sramota za njemačke službe nego što se prvi put ispostavilo. Zato što je njemački kancelar u principu jedna od najbolje zaštićenih ličnosti u ovoj zemlji i njegova zaštita ima čitav niz slojeva – i činilo se da je nemoguće da bilo ko sve prođe.

Prije svega, tu je tehnička zaštita: službeni automobil kancelarke samo izgleda kao obično vozilo, što nikako nije. O tehničkim detaljima se ne govori, ali treba podsjetiti da njemački zvaničnici imaju iskustvo i sa atentatom ručnom bombom na oklopni automobil američkog generala Krozena u Hajdelbergu 1981. godine, koji su izvršili pripadnici levice krilna teroristička grupa Rote Armee Fraktion. Inače, general je u atentatu samo lakše povrijeđen.

Berlinska i Frankfurtska policija

Zatim dolazi osoblje obezbjeđenja: odmah pored kancelara su posebno obučeni službenici Saveznog kriminalističkog zavoda (Bundeskriminalamt) i samo je filmska mašta da je njihov zadatak da „zaustave metak” namenjen osobi koju štite svojim tijelo. Mrtvi oficir ne može nikoga da zaštiti, ali njihov prvi zadatak je da odmah i po svaku cijenu izvuku zaštićenu osobu iz opasnosti.

Treći sloj zaštite su službenici Federalne policije (Bundespolizei) čiji je zadatak da unaprijed otkriju i otklone svaku prietnju po osobu koju štite. A sada dolazi nešto što je očigledno bio povod za ovaj incident: tokom kancelarkine posete Frankfurtu postoji i četvrti sloj zaštite – službenici kriminalističke službe pokrajine koju posjećuje, odnosno pokrajine Hesen, koji takođe organizuju motociklistička pratnja za kolonu policije iz te pokrajine kako bi kolona mogla da prođe bez obzira na saobraćaj i saobraćajne propise. Ne može biti da vozilo zaštićenog mora negde da stoji na trenutak, jer je to neprihvatljiv bezbjednosni rizik.

Još jedan crni Audi

Kako je ustanovio novinar lista FAZ Ekart Loze, nepoznata osoba pridružila se konvoju kancelara u Ofenbahu, a pometnju je izazvalo njegovo vozilo. Svi bi odmah primijetili da li je u pitanju crvena Dačija ili žuta Ford Fiesta, ali on je vozio crni Audi A5.Audiji su službena vozila policajaca, čak i ako se radi o modelu sa dvoja vrata – nisu pogodni za servis, teško će se videti u retrovizoru samo s prednje strane kada se vozilo uključi u zadnji dio kolone.

Doduše, „audi“ uljez nije imao policijske tablice i svi u konvoju su imali spisak brojeva vozila koja učestvuju u pratnji, ali su policajci iz Frankfurta vjerovali da mu se naknadno pridružilo vozilo kolege iz Berlina, a Berlinčani su mislili da mora da je bilo neko policijsko vozilo Hesena.

Prvi, drugi, treći, četvrti neuspjeh...

To je bio samo prvi neuspjeh: drugi je bio na ulazu u aerodrom u Frankfurtu, gdje su službenici propustili cijeli konvoj – plus uljeza, iako su imali i registarske tablice i, naravno, broj vozila koja bi trebalo da budu u konvoj. Ali ni oni nisu našli ništa sumnjivo u činjenici da je tu bio još jedan Audi, već je cijela kolona došla do zvaničnog aviona njemačke vlade koji je stajao na pisti.

A onda dolazi i treći, pomalo nevjerovatan propust: sva vozila konvoja su jedno vrijeme stajala ispred aviona jer je kancelarka bila na telefonu – razgovor je završen u 22.30. Sada su svi morali da vide taj drugi Audi, koji je teško mogao da bude službeno vozilo, a tek kada je kancelar Šolc izašao iz automobila i krenuo ka avionu, uljez je takođe izašao, prišao mu, zagrlio ga i poljubio dok je sve službenici su stajali oko njega, ne vjerujući sopstvenim očima šta se dešava.

I da zaboravimo sve to?

Identitet uljeza nije otkriven, ali Špigel prenosi da je riječ o osobi grčkog porijekla koja živi u obližnjem Hanauu. Što je još gore, njegova krv je bila pozitivna na kokain koji je ranije koristio, a njegovo objašnjenje policiji zašto je to uradio podjednako je smjelo - i glupo: on tvrdi da je mislio da je to neka vrsta vjenčanja, pa se pridružio zabavi na račun mladenaca. I vjerovatno mu je žao što nema fotografije ili snimka tog poduhvata – to bi mu garantovalo slavu, ne samo u ovoj zemlji.

Naravno, posle toga je pooštrena bezbjednosna organizacija kancelarke i svih lica pod zvaničnom zaštitom, a nije isključeno da će sledeća dužnost jednog od ovih policajaca biti kontrola saobraćaja negdje duboko u njemačkoj pokrajini, gdje će posmatrati da vidim da li neki traktor vozi brže nego što je dozvoljeno.

Uljez je odavno pušten i protiv njega je pokrenut benigni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira. Da li će policiju zanimati odakle mu kokain, pod čijim uticajem ga je dobio, teško je reći: njemačke vlasti znaju da im se cijeli svijet smije i najradije bi cijeli slučaj zakopale negdje duboko, duboko u fioka.