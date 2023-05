Dvanaestogodišnji dječak (12) optužen je za ubistvo radnika restorana u Teksasu jer ga je ranio hicima iz puške.

Dvanaestogodišnji dječak (12) optužen je za ubistvo radnika restorana u Teksasu u Sjedinjenim Američkim Državama jer ga je ranio hicima iz puške, piše "New York Post". Radnik restorana Mejtu Dejvis (32) u Teksasu je primijetio muškarca koji mokri na parkingu drajv in restorana "Sonik" u kojem on radi. Muškarac koji je mokrio je identifikovan i radi se o Angelu Gomezu (20).