Kalifornijska kongresmenka Nensi Pelosi je otkrila detalje američkih izbora iz 2016. godina.

Predsednik Rusije Vladimir Putin umešao se u američke predsedničke izbore 2016. jer se "najviše“ plašio bivšeg državnog sekretara Hilari Klinton, rekla je predstavnica Nensi Pelosi, prenosi Njuzvik. Govoreći u Kolumbija školi za međunarodne i javne poslove (SIPA) u ponedeljak, Pelosi, kalifornijska kongresmenka i bivša predsednica Predstavničkog doma, pridružila se Klintonovoj da govori o globalnoj politici i nacionalnoj bezbednosti. Klintonova, koja je bila državni sekretar pod administracijom bivšeg predsednika Baraka Obame, u januaru je postala profesorka.

Na pitanje Klintonove o tome šta ona smatra "najvećim pretnjama i izazovima sa kojima se suočava naša demokratija“, Pelosi je prvo odvojila vreme da se zahvali svom kolegi na prethodnoj političkoj službi. Posle predsedničke trke 2016. godine, američki obaveštajci su otkrili da je Putin naredio mešanje kampanju za mešanje u izbore i povredu kandidature Klintonove protiv bivšeg predsednika Donalda Trampa.Ruski sajber napadi uključivali su hakovanje servera Demokratskog nacionalnog komiteta radi dobijanja mejlova i dokumenata u nadi da će generisati negativan publicitet protiv demokratskih zvaničnika poput Klintonove. Neki stručnjaci su od tada teoretisali da je mešanje moglo biti izazvano dugotrajnom ljutnjom protiv Klintonove. Tokom svog boravka u Stejt departmentu, Klintonova je javno kritikovala rusko glasanje 2011. na kome je Putin ponovo izabran, tvrdeći da taj proces "nije bio ni slobodan ni pošten“.

Prema izveštaju Politika iz 2016, Putin je okrivio proteste koji su izbili u Moskvi posle izbora u Rusiji za napade Klintonove, rekavši u to vreme da demonstranti imaju "podršku američkog Stejt departmenta“ da potkopaju njegovo predsedništvo.

Snimak Pelosijevih komentara u ponedeljak je na Tviteru objavio RNC Research, nalog kojim upravlja Republikanski nacionalni komitet. Video je upućivao korisnike na link na veb stranici komiteta koji uključuje primere slučajeva kada su demokratski zvaničnici dovodili u pitanje rezultate izbora. Tramp, koji je pobedio Klintonovu 2016. godine, više puta je dovodio u sumnju tvrdnje da se Putin mešao u izbore. Bivši predsednik je 2018. rekao Rojtersu da ima "veliko poverenje u moje obaveštajne ljude, ali ću vam reći da je predsednik Putin bio izuzetno snažan i moćan u svom današnjem poricanju“.

Samo je rekao da to nije Rusija“, nastavio je Tramp. "Reći ću ovo - ne vidim razlog zašto bi to bilo", Den Kouts, Trampov bivši direktor nacionalne obaveštajne službe, ranije je podržao tvrdnju da je Rusija igrala ulogu na izborima 2016. godine. Pre preuzimanja dužnosti, Kouts je obećao da će podržati istrage o uticaju Rusije, rekavši da je to "nešto na šta gledam sa velikom zabrinutošću“.

