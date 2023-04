Ukrajinski zvaničnik tvrdi da je ruski kolaps počeo i da će posledice biti katastrofalne.

Izvor: Profimedia

Potpuni kolaps i raspad Rusije Vladimira Putina je počeo i Zapad mora biti spreman da se nosi sa potencijalno katastrofalnim posledicama, upozorio je visoki zvaničnik u Vladi Vladimira Zelenskog. Aleksij Danilov, sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, rekao je da Zapad mora biti u stanju pripravnosti, pošto u prošlosti nije bio spreman za raspad Sovjetskog Saveza, preneo je Dejli mejl.

On je rekao da Kijev veruje da će se Rusija raspasti na "spektakularan“ način u narednih nekoliko godina. Ali on je upozorio da Kina trenutno drži prednost nad skorom kapitulacijom Kremlja. On je rekao da bi se stvorio novi ozbiljan problem ako bi Zapad dozvolio Kini da preuzme teritoriju u Rusiji.

Najviši ukrajinski zvaničnik govorio je dok je Finska spremna da danas zvanično pristupi NATO-u, obezbeđujući svoje mesto u zapadnoj vojnoj alijansi. Danilov je u intervjuu za Tajms objavio: "Zapad ne poznaje Rusiju i Zapad se plaši fragmentacije u Rusiji. Ali ovaj proces je već u toku."

Poslednjih meseci, sukob koji je u toku bio je usredsređen oko istočnog grada Bahmuta u blizini Donjecke oblasti, pri čemu nijedna strana nije ostvarila značajnije uspehe. Kako je napredak na obe strane trenutno u zastoju, fokus je stavljen na diplomatiju svake zemlje. Prošlog meseca, predsednik Kine Si Đinping posetio je Moskvu na svom trodnevnom samitu sa Putinom.

Poseta je bila pokušaj Moskve da pokaže bliske odnose sa Pekingom protiv zapadnih saveznika, posebno SAD. Ali Danilov veruje da je poseta jednostavno pokazala slabost Kremlja. On je rekao da je Rusija izgubila moć nad nekada lojalnim saveznicima u Aziji, a sada Kina čeka kolaps Rusije da bi zauzela sibirski daleki istok gde ima značajnog kineskog stanovništva.

"Dozvoliti Kini da zauzme rusku teritoriju biće opasno za Zapad jer će otključavanjem jednog problema stvoriti drugi“, rekao je za Tajms.

"Sada su potrebni početni koraci Zapada.“

Danilov ukazuje na ishod samita, napominjući da Kina nije pristala da Rusiji obezbedi oružje. I uprkos tome što je prijateljstvo između dve zemlje proglašeno 'bez granica', u konačnim deklaracijama toga nije bilo. Davilov je za Tajms rekao: "Kina je velika zemlja i biće moćan rival anglosaksonskom svetu. Sada je vlasnik Rusije. Bez njih Rusija više neće preduzimati nijednu važnu akciju. Rusija je potpuno izgubila svoj suverenitet. To je činjenica.'

On je rekao da je Kina delovala samo u svom interesu kada je odbijala zapadne sankcije za kupovinu ruske nafte i gasa, a kineska ruka je zbog toga samo ojačana.