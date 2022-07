Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da bi prekid vatre u Ukrajini umjesto sankcija protiv Rusije bio najbolja opcija koja bi zaustavila nagli rast cijena.

Izvor: YouTube/screenshot/MILITARY TUBE TODAY/Profimedia

Prekid vatre u Ukrajini umjesto sankcija protiv Rusije neophodan je da bi se zaustavila „ratna inflacija“, izjavio je u petak mađarski premijer Viktor Orban. Međutim, rekao je da je njegova zemlja jedina koja se zalaže za ovo rješenje.

Govoreći na "Radiju Košut", Orban je objasnio da većina zemalja Evropske unije vjeruje u uvođenje sankcija Rusiji. On je rekao da je Mađarska, uprkos tome što ima neke „crvene linije“ uključujući embargo na naftu, odlučila da "ide uz plimu". Međutim, premijer je naveo da nisu potrebne sankcije, već momentalni prekid vatre, koji bi omogućio obijema stranama da razgovaraju o okviru mirovnih pregovora.

"U interesu Mađarske i svih zemalja je mir“, rekao je Orban.

On je dodao da njegova vlada preduzima određene ekonomske korake, kao što je ograničavanje cijena određenih proizvoda, kako bi obuzdala inflaciju, ali to može poslužiti samo kao privremeno rješenje. Ističući da Mađarska „mora biti na strani mira“, Orban je naglasio da su događaji u proteklih nekoliko mjeseci jasno dali do znanja Budimpešti da bi brzina vojnog razvoja zemlje trebalo značajno da se poveća. Objasnio je da je situacija u Ukrajini "veoma ozbiljna” i "sva je prilika” da se front približi Mađarskoj.

"Ako želimo mir, sada moramo značajno da povećamo svoje vojne sposobnosti“, rekao je on i dodao da će za to biti potreban "nadljudski rad“.

Osvrnuo se i na NATO i njegovu ulogu.

"NATO takođe smatra da postoji problem. Istočno krilo alijanse treba da bude ojačano“, rekao je on.

Statistički zavod Evropske unije "Evrostat" saopštio je u petak da je inflacija u eurozoni skočila za 8,6 odsto u junu na godišnjem nivou kako se kriza troškova života produbljivala. Stopa je porasla sa 8,1% zabilježenih u maju, i bila je viša nego što su očekivali ekonomisti.