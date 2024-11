Predloženo je saslušanje više osoba - počev od brata ubijenih Velibora Madžgalja, Branislava Kljajevića zvanog Čiko, a na okolnosti “da je duži period u kafani sjedio sa Alijom, koji mu je saopštio zbog čega se odmeće u šumu”.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Porodica ubijenih brata i sestre Jovana i Milenke Madžgalj iz mjesta Sokolac kod Bijelog Polja, podnijela je krivičnu prijavu protiv čelnika policijskog Regionalnog centra “Sjever” kao i rukovodilaca Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, koji su, kako tvrde, nestručnim radom dozvolili izvršenje krivičnog djela na štetu pokojnih.

Osumnjičen je za dvostruko višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela Alija Balijagić, koji je u četvrtak uhapšen u Srbiji.

Građani Vraneške doline, nakon ubistva, saopštili su medijima da su više puta prijavljivali Balijagića da se sa puškom kreće tim terenom, predstavljajući se kao lovac.

Međutim, iz UP to su demantovali, ističući da je u pitanju samo jedna prijava i to na dan ubistva.

Porodica je Tužilaštvu prijavila načelnika regionalnog centra “Sjever” Harisa Đurđevića, NN pomoćnika istog po poslovima javne bezbjednosti, šefa kriminalističke policije OB Bijelo Polje Ćemala Ljuce, načelnika OB Bijelo Polje, komandira i pomoćnika OB Bijelo Polje.

“Da su kao službena lica u MUP-u Crne Gore, nakon prijave u septembru, da je u selu Krokočevo izvršena provalna krađa u kući V. B., iz koje je ukradeno vatreno oružje - puške, i pored prijava građana sa područja sela Mioče, Kičava i Sokolac, da se sumnjivo lice naoružano kreće po ovom području, nisu pružili pomoć i zaštitu stanovništva koje se našlo u neposrednoj opasnosti po život, znajući izvršioca krivičnog djela, iako su bili dužni da to lice pronađu i liše slobode, pa su zbog njihovog nepostupanja, u noći 25. oktobra lišeni života Jovan i Milenka Madžgalj, u mjestu Sokolac, od strane Alije Balijagića”, navodi se u prijavi.

Policajci su time, piše, počinili krivično djelo - nepružanje pomoći, u sticaju sa krivičnim djelom nesavjestan rad u službi.

Predloženo je saslušanje više osoba - počev od brata ubijenih Velibora Madžgalja, Branislava Kljajevića zvanog Čiko, a na okolnosti “da je duži period u kafani sjedio sa Alijom, koji mu je saopštio zbog čega se odmeće u šumu”.

Takođe, predlaže se i saslušanje Luke Delić iz Kičave, koji je, kako se navodi, policiji uputio više prijava protiv izvršioca krivičnog djela (prije ubistva), inspektora OB BIjelo Polje Vladana Draškovića na okolnosti zaprimljenih prijava i saznanja ko je sa terena Sokolac 25. oktobra naredio povlačenje patrole policije koja je izašla na poziv Rada Sinđića, kako i saslušanje tog lica, Vukomana Furtule i Svetozara Krsmanovića, Milete Zejaka, na okolnosti prijavljivanja naoružanog lica na području Sokolca.

Prijavom se predlaže i saslušanje policajca Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje Željka Madžgalja, od koga je patrola “na dan 25. oktobar dobila naredbu da se povuku sa terena sela Sokolac”.

Predloženo je izuzimanje izvještaja o komunikaciji sa brojevima službenika policije, koje svjedoci navode u iskazima.

Zahtijeva se od Tužilaštva da tužilac povede istragu protiv imenovanih lica na navedena krivična djela, i da se isti oglase krivim i obavežu za isplatu troškova oštećenima na ime krivičnog postupka.

Prijavu je potpisao brat ubijenih Velibor Madžgalj.

Balijagić je u prekjuče saslušan u Užicu zbog sumnje da je počinio krivična djela - nedozvoljeno držanje oružja i nezakoniti prelazak granice, a tamošnji mediji javljaju da je priznao krivicu.

Prema njihovom pisanju, užički tužilac Pavle Markićević rekao je da ne može da licitira sa datumom kada će Balijagić biti izručen Crnoj Gori.

“Odluku o tome će donijeti sud po okončanju ekstradicionog postupka”, kazao je on.

Objasnio je i da se ranija osuđivanost osumnjičenog uzima kao otežavajuća okolnost prilikom izricanja kazne, i da mu u Srbiji prijeti od dvije do 12 godina robije.