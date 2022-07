Ramzan Kadirov, čečenski lider, je potvrdio velike vijesti za Rusiju - Lisičansk više nije pod kontrolom Ukrajine!

Ramzan Kadirov, čečenski lider, je na svom "Telegram" profilu zvanično potvrdio velike vijesti za Rusiju - Lisičansk više ne pripada Ukrajini! On je prije nekoliko dana najavio da je ovaj grad opkoljen i da se iščekuje da ga ruska vojska zauzme u svakom trenutku, a sada se, prema njegovim tvrdnjama, to i dogodilo. Posebno je zanimljivo to što je Kadirov samo sat vremena ranije najavio napad i opkoljavanje ovog grada, a veoma brzo je saopštio i da je ruska vojska ušla u centar.