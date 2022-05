Zaharova je rekla da ako Jutjub ponovo ukloni jedan od njihovih video snimaka sa konferencije za štampu, američki novinar će "otići kući".

Izvor: YouTube/printscreen/Sky News

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da će američki novinar ili medij koji radi u Rusiji, ako Jutjub ponovo ukloni jedan od njihovih video snimaka sa konferencije za štampu, "otići kući".

Portparolka ministarstva Marija Zaharova izdala je upozorenje i dodala je da je Jutjub već blokirao nekoliko njenih brifinga za medije, preneo je RT.

"Vi... opet blokirajte konferenciju, jedan novinar ili jedan američki medij će otići kući. To je to... Još jedan blokirani brifing i mi ćemo imenovati konkretnu osobu ili određeni medij koji će otići kući. S obzirom na to da sve ovo radi dama sa poljskim državljanstvom, i s obzirom na poziciju Poljske, možda se nećemo ograničiti na američke", rekla je Zaharova. Očigledno misleći na poljsku izvršnu direktorku Jutjuba Suzan Vojcicki.

"Jutjub, za razliku od mnogih drugih kompanija, nije napustio Rusiju, jer zarađuje mnogo novca", rekla je Zaharova, a "količinu sadržaja koju proizvode naši kreativni ljudi" nije lako pronaći na drugom mjestu.

Početkom aprila, Zaharova je rekla da je njenu konferenciju od 17. marta blokirao Jutjub, nazvavši taj potez "još jednim aktom neskrivene digitalne cenzure protiv verifikovanog naloga ruskog ministarstva spoljnih poslova", prenio je RT.

Ruski medijski regulator Roskomnadzor zahtijevao je da Gugl ukloni ograničenja i objasni razloge svoje odluke. Odgovarajući na zahtjev, Jutjub je rekao da njegova poitika zabranjuju "sadržaj koji negira ili umanjuje dokumentovane priloge ​​nasilja" i stoga uklanja sadržaj koji se odnosi na Ukrajinu "koji krši ovu politiku".

Jutjub je prošle nedjelje otkrio da je uklonio više od 70.000 video snimaka i 9.000 kanala u vezi sa ratom u Ukrajini zbog kršenja politike Jutjuba.