Saudijska Arabija je objasnila svoju poziciju u ratu u Ukrajini.

Izvor: youtube/screenshot/Al Arabiya English/CNN/The Sun

Ministar ekonomije Saudijske Arabije, Faisal Al-Ibrahim, govorio je o poziciji svoje zemlje u ratu Rusije i Ukrajine koji je počeo 24. februara.

"Rijad neće birati stranu između Moskve i Kijeva. Saudijska Arabija će težiti da zadrži svoj dobar trgovinski odnos sa Rusijom i Ukrajinom", izjavio je u utorak saudijski ministar ekonomije i kapitalnih investicija Faisal Al-Ibrahim obraćajući se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj.

Ministar Ibrahim dodao je i da su sankcije zapadnih sila protiv Rusije jednostrane i da će sigurno takve i ostati.

"Saudijska Arabija ne planira da poveća izvoz nafte kako bi oborila cenu barela. Trenutno smo fokusirani na to da imamo dovoljan broj rezervi, više nas to zanima nego povećan izvoz. Situacija na svetskom tržištu bi bila katastrofalna da se ne poštuje OPEC protokol", naveo je ministar Ibrahim.

Da podsetimo, Saudijska Arabija jedan je od retkih proizvođača nafte sa viškom kapaciteta, kao i UAE (Ujedinjeni Arapski Emirati). Ako bi bilo više nafte na tržištu, cene koje su dosegle rekordne visine zbog smetnji u snabdevanju od strane Rusije, mogle bi se smanjiti.

Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i drugi saveznici zapadnih sila uvele su Moskvi sankcije zbog invazij koju su izvršili na Ukrajinu 24. februara 2022. godine. Kaznene mere najviše se odnose na ruski finansijski sektor, na bankarski sektor kao i na avio-svemirsku industriju. Takođe, brojni tajkuni bliski Putinu su pod sankcijama. Njima je zabranjen ulaz u bilo koju evropsku državu, imovina i novac koji se nalaze van Rusije su takođe zamrznuti (ili zaplenjeni).

Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman i šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan iz UAE prethodno su odbili zahtev SAD da razgovaraju sa predsednikom Džoom Bajdenom.

"Postojalo je izvesno očekivanje da će doći do telefonskog poziva, ali se to nije dogodilo", rekao je tada američki zvaničnik o planu da razgovaraju saudijski princ Mohamed i Bajden. "To je bio deo uključivanja saudijske nafte". Prema izveštaju, Rijad je "signalizirao" Bajdenu da Saudijci žele više podrške u nekoliko osetljivih pitanja, uključujući njihov civilni nuklearni program i intervenciju u jemenskom građanskom ratu, a Emirati su podelili svoju zabrinutost.

Bajden je na kraju telefonom razgovarao sa ocem princa Mohameda, saudijskim kraljem Salmanom bin Abdulazizom Al Saudom 9. februara, prilikom čega je obećao da će podržati kraljevstvo protiv jemenskih pobunjenika Huta i Irana, kao i da će osigurati "stabilnost globalnog snabdevanja energijom", navela je Bela kuća. Sa druge strane, iz UAE je rečeno da će razgovor između Bajdena i šeika Mohameda biti pomeren.