Sjedinjene Države, Kanada i Australija zajedno su obećale da će poslati čak 100 haubica M777 u Ukrajinu.

Izvor: YouTube/screenshot/Matsimus

Prvi primjerci moćnih američkih haubica M777 stigli su u Ukrajinu, zajedno sa ukrajinskim vojnicima obučenim da ih koriste. Ukrajinska 55. artiljerijska brigada opremljena je sa desetak primjeraka ovog najsmrtonosnijeg oružja koje su zapadne zemlje do sada poslale Ukrajini, a vojnici koji ga koriste, kao i njihovi komandanti u štabovima ukrajinske vojske, nadaju se da će pomoći Ukrajincima da steknu nadmoć u krvavom sukobu sa ruskom vojskom koji traje već tri mjeseca.

"Ovo oružje nas približava pobjedi", rekao je za Njujork tajms brigadni general Roman Kačur, komandant 55. brigade. "Sa svakim modernim oružjem, svakim preciznim oružjem dolazimo korak bliže pobjedi".

Sjedinjene Države, Kanada i Australija zajedno su obećale da će poslati čak 100 haubica M777 u Ukrajinu - od kojih je 90 u Sjedinjenim Državama. Iako se oružje u početku ne ističe svojim izgledom - nevještom posmatraču izgleda kao bilo koji drugi artiljerijski top koji druga vozila moraju da vuku da bi ga pomjerila - na mnogo načina ono je najnovija tehnologija.

Ta vučna haubica, koja se koristi u Oružanim snagama SAD od 2005. godine, unaprijeđena je u odnosu na svoje prethodnike na svaki mogući tehnički način.Prvo što su dizajneri postigli bilo je drastično smanjenje njegove težine – cio sistem je bio težak samo 4,2 tone, dok je njegov prethodnik M198 imao čak 7,15 tona. Ovaj napredak je postignut zahvaljujući upotrebi titanijuma umjesto čelika u većini djelova konstrukcije – materijala koji je mnogo lakši, ali i dalje dovoljno jak i izdržljiv.

Mogućnost brzog preseljenja

Njegova relativno mala težina znači da M777 - 'trostruka sedmica', kako ga nazivaju američki vojnici - može da se vuče transportnim vozilima srednje veličine ili čak helikopterom transportuje sa jedne lokacije na drugu. To znači da se mogu mnogo brže i logistički mnogo lakše premještati do položaja gdje je najvažnije imati najjaču artiljeriju. Mogućnost brzog pomjeranja takođe znači da je ona manje podložna protiv-artiljerijskoj vatri nakon što je ispalila svoju sačmaricu.

Haubica je takođe znatno pojednostavljena za upotrebu i može se koristiti sa posadom od samo pet vojnika - iako je brzina paljbe veća sa punom posadom od osam. Kvalitet izrade i municije koja dolazi uz ovu haubicu donosi poslednju, ključnu prednost u odnosu na rusku artiljeriju sa kojom će biti u sukobu – veći domet.

Ove haubice mogu da se odbace oko pet kilometara dalje od najrasprostranjenijeg ruskog artiljerijskog sistema – samohodnih haubica Msta-S – i čak 15 kilometara dalje ako koriste preciznu municiju koja se vodi satelitskom navigacijom.

Oni su prvi put na ratište u Ukrajini stigli pre dvije nedjelje, a ukrajinski oficiri tvrde da su do nedjelje njihove haubice ispalile 1.876 artiljerijskih granata. Vojnici koji ih koriste prošli su šestodnevnu obuku u bazama u Njemačkoj, a ukrajinska vojska je oko polovine do sada obučenih vojnika poslala na front, dok je druga polovina zadužena za dalju obuku novih posada. Biće neophodno obučiti dovoljno vojnika za sve topove koji stignu u Ukrajinu – najmanje 800 ljudi – a stručnjaci procenjuju da će za to biti potrebno još nekoliko nedjelja.

Paljba na vojnu infrastrukturu

Tokom prve dvije nedjelje, dejstvo haubica M777 moglo se vidjeti samo kroz loše provjerljive snimke objavljene na internetu, koje su uglavnom objavili anonimni ukrajinski vojnici. Ali u nedjelju je ukrajinska vojska pozvala novinare NIT-a da posjete pripadnike 55. artiljerijske brigade na liniji fronta, u Donbasu.

Topovi na zemlji bili su tako dobro kamuflirani da novinari nisu mogli da ih vide ni kada su bili udaljeni desetak metara. Smješteni u šumi i prekriveni granjem, topovi su pažljivo sakriveni od neprijateljskih dronova koji bi mogli da otkriju njihov položaj. U rovovima pored haubica stoje istrošene čaure artiljerijske municije, prazne kutije sa municijom i kalašnjikovi naslonjeni na drveće.

Posle svake paljbe, posada vraća cijev u horizontalni položaj, pokriva je granama radi kamuflaže, a zatim bježi na bezbjednu udaljenost – predostrožnost za spasavanje života ako ruska strana uspije da tačno izračuna odakle je vatra.

Brigadir Kačur je za NIT rekao da su do sada uništili najmanje tri oklopna vozila i ubili desetine ruskih vojnika. Glavni zadatak haubica M777 biće da gađaju zatrpane ruske položaje i vojnu infrastrukturu, poput skladišta municije i komandnih štabova, ali ukrajinski vojnici ističu i da će spasavati ukrajinske živote – oteranjem ruske artiljerije od ukrajinskih gradova.