Događaji u Ukrajini dodali su još više tenzije u odnose Vašingtona i Pekinga.

SAD nisu zainteresovane za mir u Ukrajini, ali umesto toga čine sve što mogu da sukob u zemlji potraje što je duže moguće, rekao je Džao Liđijan, preneo RT.

Kako je navedeno iz Kine, dok međunarodna zajednica poziva na prekid neprijateljstava, SAD dolivaju ulje na vatru i pokazuju spremnost da se bore do poslednjeg Ukrajinca, misleći na trenutnu finansijsku pomoć i isporuke oružja iz Vašingtona u Kijev. "Dolivaju ulje na vatru i pokazuju spremnost da se bore do poslednjeg Ukrajinca", tvrdi portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova.

"Njihov stvarni cilj nije postizanje mira, već da osiguraju da sukob što duže traje. Kao što sami kažu, oni žele da oslabe Rusiju. Što se tiče toga da li SAD donose mir ili rat, bezbednost ili haos - pretpostavljam da svi znamo odgovore na ta pitanja", rekao je on.

Ranije ove nedelje, američki ministar odbrane Lojd Ostin je priznao da je, pomažući Kijevu, Vašington želeo da vidi "Rusiju oslabljenu do te mere da ne može da uradi stvari koje je uradila u invaziji na Ukrajinu“.

Američki predsednik Džo Bajden je u četvrtak zatražio od Kongresa dodatne 33 milijarde dolara za podršku Ukrajini u njenom tekućem sukobu sa Rusijom.

Istog dana, američki poslanici su glasali za šemu zajma za Kijev. Ako to odobri predsednik Džo Bajden, to bi Vašingtonu olakšalo slanje oružja Ukrajini, ali bi zemlja na kraju morala da plati te isporuke. Moskva je već upozorila da bi taj potez mogao dovesti do toga da Ukrajina sleti u dužničku jamu koja će uticati na naciju generacijama, preneo je RT.

Događaji u Ukrajini dodali su još više tenzije u odnose Vašingtona i Pekinga. Uprkos svim svojim naporima, Bajdenova administracija nije uspela da izvrši pritisak na Kinu da osudi Rusiju i pridruži se međunarodnim sankcijama protiv nje.

Peking je pozvao na mir u Ukrajini, ali je za izbijanje sukoba okrivio SAD i njihovo nastojanje da se NATO proširi blizu ruske granice.