Sarmat može da nosi 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca.

Izvor: Profimedia/YouTube/Missile Defense Advocacy Alliance/Printscreen

Rusija je objavila planove da do jeseni rasporedi svoje nove interkontinentalne balističke rakete Sarmat, sposobne za nuklearne napade na Sjedinjene Države, prenosi Index.hr. Cilj, koji je otkrio Dmitrij Rogozin, šef svemirske agencije Roskosmos, je ambiciozan jer je Rusija prijavila svoje prvo probno lansiranje rakete tek u srijedu, a zapadni vojni eksperti kažu da će biti potrebno još testiranja prije nego što raketa bude mogla da bude raspoređena.

Sarmat može da nosi 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca i cilja na hiljade milja daleko u Sjedinjenim Državama ili Evropi. Ovonedjeljni test, nakon godina kašnjenja zbog finansijskih i tehničkih problema, označava demonstraciju snage Rusije usred ukrajinskog rata koji je doveo tenzije sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima na najviši nivo od Kubanske raketne krize 1962. godine.

Biće raspoređene u Sibiru

U intervjuu ruskoj državnoj televiziji, Rogozin je rekao da će rakete biti raspoređene u Krasnojarskom regionu u Sibiru, oko 3.000 kilometara istočno od Moskve. On je rekao da će one biti postavljene na istim mjestima i u iste silose kao i rakete Vojvode iz sovjetskog doba, koje se zamjenjuju raketama Sarmat, dodajući da bi to uštedilo "kolosalne resurse i vrijeme".

Lansiranje "superoružja" bio je istorijski događaj koji će garantovati bezbjednost ruske djece i unuka u narednih 30 do 40 godina, dodao je Rogozin.

Strahovi Zapada od opasnosti od nuklearnog rata porasli su nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin 24. februara pokrenuo invaziju na Ukrajinu u govoru u kojem se obraća nuklearnim snagama Moskve i upozorava da će svaki pokušaj da se Rusiji stane na put "dovesti do posljedica na koje nikada niste naišli to u vašoj istoriji."

"Perspektiva nuklearnog sukoba, nekada nezamisliva, sada je ponovo moguća", rekao je u martu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.

Njen nadimak je Satanin sin

Sarmat je nova teška interkontinentalna balistička raketa, a očekuje se da će Rusija svaku opremiti sa deset ili više bojevih glava, prema Istraživačkoj službi američkog Kongresa.

Raketa se godinama razvija i njeno probno lansiranje nije iznenađenje za Zapad, ali se dogodilo u vrijeme ekstremnih geopolitičkih tenzija oko ruskog rata u Ukrajini i svakako predstavlja ne samo demonstraciju moći Rusije već i prietnju na zapadu.

Razvoj Sarmata, započet 2009. godine, tako je priveden kraju i trebalo bi da zamijeni sadašnji sistem R-36M2, koji je u krugovima NATO-a poznat i kao 'SS-18 Satan'. Kao nasljednik ovog oružja, nosi i zloglasni nadimak SS-Ks-30 Satana 2 ili Satanin sin.

Može da ponese 10 tona tereta, što znači da može da primi 10 težih nuklearnih bojevih glava ili 15 lakših, a navodno ima domet od čak 18.000 kilometara. "U stanju je da u sekundi izbriše sa lica Zemlje oblast veličine Teksasa ili Francuske", pisali su ruski mediji prošle godine, predstavljajući "Sataninog sina" ili "Satanu 2".

Pohvalio je Putina

U svakom slučaju, ovo je najmoćnija raketa kojom će Putin sada raspolagati, a to je i sam Putin jasno rekao nakon lansiranja. "Novi kompleks ima najviše taktičko-tehničke karakteristike i sposoban je da savlada sva savremena sredstva protivraketne odbrane. Sličnih nema u svijetu i neće ih biti još dugo", rekao je Putin, prenosi Index.hr.

"Ovo zaista jedinstveno oružje će ojačati borbeni potencijal naših oružanih snaga, pouzdano garantovati bezbjednost Rusije od spoljnih prijetnji i razmisliti o onima koji pokušavaju da ugroze našu zemlju u žaru bijesne agresivne retorike", dodao je on.