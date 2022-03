Američko ministarstvo odbrane oglasilo se povodom navoda o ratnim zločinima od strane Rusije u Ukrajini.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Yahoo Finance

Američko ministarstvo odbrane upravo je održalo konferenciju za novinare i optužilo ruske snage da su počinile ratne zločine u Ukrajini i saopštilo da će pomoći u prikupljanju dokaza o njima, pošto je optužilo Kremlj da izvodi neselektivne napade kao deo namerne strategije u sukobu, izveštava Rojters.

"Svakako vidimo jasne dokaze da ruske snage čine ratne zločine i pomažemo u prikupljanju dokaza o tome", rekao je portparol Pentagona Džon Kirbi na konferenciji.

"Ali postoje istražni procesi koji će se nastaviti, a mi ćemo omogućiti da se to dogodi. Mi ćemo doprineti tom istražnom procesu. Što se tiče toga šta bi iz toga proizašlo, to nije odluka koju bi donelo rukovodstvo Pentagona", dodao je on.

Prošle srede američki predsednik Džo Bajden rekao je novinaru na događaju u Beloj kući da misli da je ruski predsednik Vladimir Putin ratni zločinac, što je Putina navelo da zapreti prekidom veza između Rusije i SAD.

Dan kasnije, na događaju na Kapitol Hilu u Vašingtonu povodom obeležavanja Dana Svetog Patrika, Bajden je tada nazvao Putina "diktatorom ubicom" i "pravim nasilnikom".

Američki državni sekretar Antoni Blinken kada je upitan šta misli o tome da Bajden kaže da misli da je Putin ratni zločinac, rekao je: "Lično se slažem s njim... Namerno gađanje civila je ratni zločin. Teško mi je da zaključim da Rusi rade drugačije."