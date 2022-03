Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, komentarisao je izjave predsednika SAD, Džozefa Bajdena, o ratu u Ukrajini.

Izvor: Profimeda

Peskov je rekao da je Bajden u četvrtak svojim izjavama uputio mnogobrojne uvrede Vladimiru Putinu.

"Izjave Bajdena upućene ruskom predsedniku Vladimiru Putinu su ništa drugo do uvrede. Takve izjave upućene predsedniku Putinu čujemo i vidimo svakog dana, ali Kremlj in neće komentarisati, imajući u vidu stanje umora, razdražljivosti i zaboravosti, u kom se nalazi predsednik SAD, te da bi to moglo da utiče na ovakve izjave", rekao je Peskov medijima.

Bajden je u četvrtak imao više komentara u vezi sa svojim ruskim kolegom. Posebno je tvrdio da je Putin "diktator ubica" i "čisti nasilnik" koji vodi "nemoralni rat" protiv naroda Ukrajine.

Takođe, pre godinu dana, 17. marta 2021, američki lider je Purinu uputio još jednu oštru izjavu, kada je potvrdno odgovorio na pitanje jednog novinara da li Putina smatra "ubicom". Komentarišući Bajdenovu izjavu, Putin je rekao da je čuo na desetine takvih optužbi i da se već navikao na napade sa raznih strana tokom mnogo godina na vlasti. Potom je Bajdenu poželeo dobro zdravlje i prisetio se dečije izreke "Ako nekoga prozivaš za nešto, zapravo govoriš o sebi".