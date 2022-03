Sjedinjene Američke Države najavile su novu turu pomoći Ukrajini koja pored finansijskog aspekta uključuje i veliki broj oružja, a jedno je posebno opasno...

Izgorela olupina ruskog tenka leži u zemlji, dok na pratećoj fotografiji pored njega ukrajinski vojnik nosi oružje za koje se tvrdi da je izazvalo uništenje. Ovo su slike koje su ukrajinske oružane snage postavile na Tviter označene su trijumfalnim natpisom, u kojem se navodi da je to rezultat "udaraca Džavelina u (rusku) vojnu opremu".

"Džavelin" (Javelin), protivtenkovsko oružje na ramenu koje ispaljuje rakete koje jure ka ciljevima udaljenim do četiri kilometara, može se kontrolisati pomoću prenosive jedinice koja se ne razlikuje mnogo od konzole za video igrice - ali može poslati metar dug projektil pravo kroz bočnu stranu ili vrh oklopnog tenka, prenosi BBC.

Samo prisustvo oružja američke proizvodnje "unosi paniku" među ruskim vojnicima, tvrdi ukrajinska vojska – a uskoro će dobiti još 2.000 komada. Rakete "Džavelin" su među stavkama koje su SAD obećale Ukrajini u novom paketu vojne pomoći od 800 miliona dolara (608,3 miliona funti) koji je najavio predsjednik Džo Bajden u srijedu.

Ostalo naoružanje uključuje dronove koji se mogu pretvoriti u leteće bombe i protivvazdušno oružje koje može da gađa helikoptere sa neba. Ali, da li će ove pošiljke pomoći Ukrajini da savlada brojniju - i bolje opremljenu - invazijsku silu Rusije?

Šta će SAD poslati Ukrajini?

Nova američka pomoć Ukrajini uključuje širok spektar vojne opreme, u rasponu od 25.000 kompleta pancira i šljemova do pušaka i bacača granata, hiljade drugog protivtenkovskog oružja i više od 20 miliona komada municije. Pored projektila "Džavelin", najmoćnije oružje uključuje 800 protivvazdušnih sistema "Stinger", koji su nekada bili poznati zbog obaranja sovjetskih aviona u Avganistanu.

SAD takođe planiraju da isporuče 100 "taktičkih bespilotnih vazdušnih sistema" - malih dronova - koji se često lansiraju ručno i dovoljno mali da stanu u rančeve. Vojnici mogu da ih koriste da bi vidjeli bojno polje ili, u nekim slučajevima, da napadnu, u suštini stvarajući leteće bombe koje se mogu ubaciti u mete sa daljine.

Saopštenje američkog predsjednika Džoa Bajdena u srijedu potvrdilo je da je ukupan iznos američke vojne pomoći obećane Ukrajini milijardu dolara samo u protekloj nedjelji - što je ogromno ubrzanje u poređenju sa 2,7 milijardi dolara obezbjeđenih između 2014. i početka 2022. godine

To je "značajan razvoj" i rešava prethodne nedostatke, kaže Džon Herbst, bivši američki ambasador u Kijevu: "Nema sumnje da su Bajden i njegov tim bili previše stidljivi u pružanju podrške Ukrajini", rekao je Herbst.

Šta to znači protiv ruskih kopnenih i vazdušnih ofanziva?

Vojni stručnjaci kažu da će protivtenkovsko oružje koje isporučuje SAD vjerovatno imati najveći uticaj u Ukrajini. Invazione ruske snage su "prije svega mehanizovane snage" (oklopni konvoji), tako da "najbolje što možete da uradite jeste da ta vozila eliminišete", rekao je bivši pukovnik američke vojske Kristofer Majer, prenosi "BBC".

Ukrajina je dobila razne protivtenkovske sisteme iz nekoliko zemalja, što pomaže u povećanju "smrtonosnosti" ukrajinskih snaga protiv ruskih vozila, rekao je Majer. "Ako im date različite protivtenkovske sisteme, to im pruža višestruke mogućnosti da probiju bilo koji odbrambeni sistem zaštite oklopa koji tenk ima", rekao je on.

I dok se njihove tvrdnje ne mogu nezavisno proveriti, ukrajinski zvaničnici kažu da dobro primjenjuju oružje. Do 16. marta, oni tvrde da su uništili više od 400 tenkova i 2.000 drugih ruskih vozila.

Protivtenkovsko oružje, međutim, ne pomaže Ukrajini u borbi protiv ruskog vazduhoplovstva, koje već tri nedjelje gađa mete širom zemlje. Sistem "Stinger" koji se može prenositi sa ramena je jedino protivvazdušno oružje uključeno u paket pomoći SAD. Sistem je viđen u sukobima širom svijeta od 1981. godine. Najpoznatije je da je bio korišćen u Avganistanu, gdje je "Stingers" koji je isporučio SAD pomogao da se obori stotine ruskih aviona i helikoptera tokom sovjetske okupacije.

Efikasan je protiv niskoletećih helikoptera ili aviona na visini do oko 3.800 metara, što ga čini relativno beskorisnim protiv ruskih bombardera viših letova. Herbst je rekao da je pominjanje "Stingersa" od strane administracije kao dio paketa pomoći Ukrajini "znak slabosti".

"Treba im još Stingera, u to nema sumnje", rekao je on. "Ali njima je potrebno i protivvazdušno oružje veće visine... to je ozbiljan propust."

Šta SAD nisu poslale?

Dok je Bijela kuća nagovjestila da bi oružje na većim visinama - poput protivvazdušne rakete S-300 iz sovjetske ere - moglo da bude upućeno u Ukrajinu preko trećih zemalja, nije objavljeno nikakvo zvanično saopštenje. Zvaničnici u Slovačkoj su izrazili spremnost da pošalju sisteme u Ukrajinu, pod uslovom da dobiju zamjenu. Dva druga saveznika u NATO-u - Grčka i Bugarska - takođe navodno imaju sisteme.

SAD su takođe odbacile predloge da Poljska prebaci svoje borbene avione Mig-29 u Ukrajinu kako bi im omogućila da učine više u borbi protiv neba. Američki zvaničnici opisali su plan kao "neodrživ" zbog povećanog rizika od otvorenog sukoba između NATO-a i Rusije.

Majer je, međutim, rekao da bi transfer Mig-29 ili sličnih aviona od strane američkih saveznika - uz blagoslov administracije - bio efikasan način da se pomogne Ukrajini u borbi za kontrolu nad svojim nebom. On je podsjetio da je Sovjetski Savez obezbijedio i avione i pilote Sjevernom Vijetnamu da operišu protiv američkih aviona bez započinjanja šire konfrontacije.