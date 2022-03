Sjedinjene Države trebalo da budu veoma aktivne u sastavljanju plana za vanredne situacije.

Izvor: Profimedia/YouTube/Warthog Defense/Printscreen

Dosadašnji potezi Sjedinjenih Država prema invaziji Rusije na Ukrajinu sugerišu da ova zemlja nema adekvatan plan kako bi reagovala ako ruski predsednik Vladimir Putin odluči da upotrebi nuklearno oružje, rekao je bivši američki obaveštajac za Foks njuz.

Rebeka Kofler, bivši agent američke Odbrambene obaveštajne agencije i autor knjige "Putinov priručnik: tajni plan Rusije za poraz Amerike", objasnila je za Foks njuz da, iako SAD sigurno imaju strateški plan ako Putin upotrebi nuklearno oružje, nedavni odgovori na rusku agresiju uliva malo poverenja da se SAD pripremaju za takav ishod.

Kofler je rekla da je "činjenica da nismo na metodičan način odgovorili ni na jednu Putinovu akciju niti smo sprečili bilo koju od njegovih akcija“ razlog za zabrinutost da Sjedinjene Države nemaju koherentan plan da odgovore na potencijalnu nuklearnu napad.

"Onog trenutka kada je Putin rekao da je promenio status borbene gotovosti, nismo ništa rekli”, rekla je Kofler.

Ona ističe da bi Sjedinjene Države trebalo da budu veoma aktivne u sastavljanju plana za vanredne situacije i uspostavljanju povratnih kanala kako bi sprečili Putina da deeskalira rat. Što se tiče verovatnoće da bi Putin pribegao upotrebi nuklearnog oružja, Kofler kaže da je Putin sposoban da donese tako drastičnu odluku.

“On ima visoku toleranciju kada je rizik u pitanju“, rekla je ona.

Podsećanja radi, Rusija je u subotu tvrdila da je rasporedila hipersoničnu raketu koja je uništila skladište municije u Ukrajini, za šta je Kofler rekla da je deo Putinovog strateškog plana.

"To je promena igre u geopolitičkom domenu, za razliku od vojnog, jer oni pokušavaju da pošalju stratešku poruku. Po mojoj proceni, Putin se penje malim koracima na lestvici eskalacije na putanji ka nuklearnom ratu”, rekla je ona i dodala:

“Toliko smo fokusirani na razmišljanje da je to tako ludo i van domena mogućnosti. Ali razmislite o svim ludostima koje je već uradio - napao je Krim i sada napada Ukrajinu na najbrutalniji mogući način“.

Da sve ne ide kako je Putin zacrtao govori i podatak da je najviši komandant obaveštajne agencije ruske Federalne bezbednosne službe (FSB) stavljen u kućni pritvor jer je ruski predsednik pobesneo zbog neuspešne invazije na Ukrajinu, objavio je The Wall Street Journal. Ruski komandant general-pukovnik Sergej Beseda bio je zadužen za operaciju FSB-a u Ukrajini, navodi WJS, pozivajući se na američkog zvaničnika. Neidentifikovani američki zvaničnik je takođe rekao da je “izbila svađa“ između FSB-a i ruskog ministarstva odbrane, koje su bile ključne vladine agencije koje planiraju invaziju. “New York Times” je, pozivajući se na ruske novinske izvore, izvestio da je drugi zvaničnik FSB takođe u kućnom pritvoru.

Ruska vojna operacija nije išla ni približno onako kako je planirano. Direktor CIA Vilijam Berns rekao je Kongresu ranije ovog meseca da je Putin planirao da zauzme ukrajinsku prestonicu Kijev u roku od dva dana. Ipak, grad nastavlja da se brani od ruskih snaga skoro mesec dana nakon početka invazije. U borbama je poginulo čak pet ruskih generala, navodi Ukrajina.

To je loša vest za zvaničnike koji okružuju Putina, upozoravaju posmatrači. Ali upiranje prstom i rastući strah i nezadovoljstvo u Kremlju takođe mogu biti loša vest za Putina. Ruski istoričar Stiven Kotkin rekao je u nedavnom intervjuu za “New Yorker” da Putin dobija samo informacije koje “želi da čuje. U svakom slučaju, veruje da je superiorniji i pametniji. To je problem despotizma“, dodao je on. “Zato je despotizam, ili čak samo autoritarizam, svemoćan i krhak u isto vreme.”

Podsetimo, nedavno je jedan od najbližih saveznika predsednika Vladimira Putina rekao da ruska vojna operacija u Ukrajini nije išla onako brzo kako je Kremlj želeo, što je do sada najsnažnije priznanje Moskve da njena invazija neće ići kako je planirano. Viktor Zolotov, načelnik ruske nacionalne garde i član Putinovog saveta bezbednosti, rekao je da je napredak bio sporiji nego što se očekivalo, okrivljujući ono što je nazvao krajnje desničarskim ukrajinskim snagama koje se kriju iza civila.

“Želeo bih da kažem da ne ide sve tako brzo kako bismo želeli. Ali idemo ka cilju korak po korak i pobeda će biti za nas”, rekao je Zolotov u komentarima objavljenim na sajtu Nacionalne garde, a prenosi Rojters.

Sve ovo možda i ne bi trebalo da čudi jer prema pisanju pojedinih medija, Putin odluke donosi sam i malo koga konsultuje i želi da posluša. Mnogi govore da je Vladimir Putin imao drugačiji plan na početku - da se sve završi za nekoliko dana. Ali zašto ga neko nije upozorio da takav scenario možda neće biti moguće ostvariti? S druge strane postavlja se i pitanje - da li je neko, sem samog Putina, i znao da će do ove invazije i doći.

Naime, posle nedavnog sastanka s ruskim ministrom Sergejem Lavrovom, ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba požalio se - do sporazuma nije ni moglo doći, jer ruski ministar "uopšte nema mandat da pregovara. Čini se da o tome u Rusiji odlučuju drugi ljudi". I mnogi analitičari se slažu da je ovo stvarno samo "Putinov rat" i da o gotovo svemu odlučuje sam, piše Dojče vele.

"Putinova uloga u donošenju odluka se promenila. Pre je bio nešto kao predsednik uprave 'Rusija d.d.' gde je slušao glavne deoničare, a sad je počeo da se ponaša kao car", procena je Nikolaja Petrova iz instituta Chatham House. "Sve češće Putin donosi odluke potpuno sam, ne trudeći se oko kompromisa s ostalim važnim igračima u toj zemlji."

Ako je krug ljudi sa kojima se Putin konsultuje mali, onda je broj ljudi koji lično razgovaraju sa ruskim liderom još manji. Poznato je da je Putin preduzeo ekstremne mere da se zaštiti od kovida. Od početka pandemije obično se na TV javlja iz svoje rezidencije u Novo-Ogarjevu u Moskovskoj oblasti koja je opremljena posebnim tunelom za dezinfekciju za posetioce. Analitičar Petrov je rekao da zbog ovih mera predostrožnosti većina onih koji se bave državnim poslovima razgovaraju sa njim putem video-linka, jer nemaju toliko često vremena za karantin, piše Dojče vele.