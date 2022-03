Putin je rekao da Rusija pokušava da riješi konflikt u Ukrajini mirnim putem.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je odluku o sprovođenju specijalne operacije u Ukrajini "teškom". Putin je rekao da Rusija pokušava da riješi konflikt u Ukrajini mirnim putem, prenosi RT.

"Trebalo je pustiti Donbas da govori ruski i da živi na svoj način, ali su organizovali blokadu", rekao je ruski predsjednik.

Putin je poslao i poruku rukovodstvu u Kijevu. Putin se nada da će ukrajinska strana pozitivno odgovoriti na predloge Ruske Federacije na razgovorima u Bjelorusiji.

"Današnje rukovodstvo u Kijevu mora da razumije - ako nastave u istom duhu, dovode u pitanje budućnost ukrajinske državnosti, a ako se to dogodi, to će biti u potpunosti na njihovoj savjesti", rekao je on.

Prema njegovim riječima, postoji mnogo različitih opcija za demilitarizaciju Ukrajine.

"One su na pregovaračkom stolu sa Kijevom, nadamo se pozitivnoj reakciji", poručio je Putin i dodao da ne postoje planovi za uvođenje vanrednog stanja u Rusiji.

Putin je rekao da su "radovi na uništavanju vojne infrastrukture u Ukrajini skoro završeni".

"Izlaz iz sadašnje situacije može biti maksimalna ekonomska sloboda poslovanja", dodao je on.

Pratite naš blog uživo o ratu u Ukrajini!