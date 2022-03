Bivši predsjednik SAD Donald Tramp, ispričao je u četvrtak golferu Džonu Dejliju kako Vladimir Putin nije izvršio invaziju dok je on bio na čelu SAD samo zbog jedne stvari.

Izvor: YouTube/printscreen/RT/Profimedia

Tramp je u telefonskom razgovoru koji je u četvrtak vodio sa golferom Džonom Dejlijem o nuklearnom oružju rekao da mu je Vladimir Putin bio prijatelj, i da je Putin znao da ne može da izvrši invaziju na Ukrajinu zato što to je "znao da ne može".

"Svi govore 'On je nuklearna sila.' Kao da ga se svi boje", rekao je Tramp o Putinu u razgovoru koji je Dejli stavio na spikerfon na jednom turniru u Kaliforniji, dok je jedna od prisutnh osoba snimila Dejlija i ostatak razgovora.

"Znaš, on je bio moj prijatelj. Sjajno sam se slagao sa njim. Kažem: 'Vladimire, ako ti to uradiš, mi ćemo na Moskvu'. Rekao sam mu: 'Napašćemo Moskvu'. I on mi je na neki način vjerovao, pet odsto, 10 odsto. To je sve što vam treba", dodao je bivši predsjednik SAD-a.

Tramp je takođe ponovio svoju tvrdnju da Putin nije izvršio invaziju na Ukrajinu dok je bio predsjednik jer je "znao da ne može".

"Nikada to nije uradio u moje vrjeme, Džone, znaš. Nije izvršio invaziju jer je znao da ne može", rekao je Tramp.

Dejli je takođe upitao Trampa kako mu ni kineski predsjednik Si Đinping nije smetao, na šta je on odgovorio da je u pravu.

"Ne, Si mi nije smetao. Rekao sam mu istu stvar. To će biti sledeće. To će biti sledeće. Tajvan će biti sledeći. Nećete imati nikakve kompjuterske čipove. Oduvaće ih sa lica zemlje", odgovorio je Tramp.

Trampova PR služba još uvijek nije odgovorila na komentar uprkos tome što su potvrđeni datum i lokacija, kao i autentičnost snimka razgovora.

Pogledajte kako je izgledao razgovor Donalda Trampa i golfera: