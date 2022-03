Svijet se pita kako bi rat u Ukrajini mogao da se završi, a diplomatski dopisnik Bi-Bi-Sija iznio je pet mogućih scenarija za kraj sukoba s Rusijom.

Izvor: Profimedia

Cio svet se pita kako će se završiti rat u Ukrajini, koji traje tek nešto više od nedjelju dana, ali je već zabrinuo čitavu planetu. Svijet osuđuje nasilje i duboko saosjeća sa žrtvama, istovremeno strahujući od eskalacije sukoba koja bi odnijela još ljudskih života i ostatak planete potencijalno dovela u opasnost. Svi se nadaju da će Rusija i Ukrajina pronaći zajednički jezik i okončati sukob. Ali druga runda pregovora, koja se odigrala juče, nije dala uspjeha, bilo bi dobro da se rat završi danas, ali su šanse da se to desi veoma male. Diplomatski dopisnik britanskog Bi-Bi-Sija Džejms Lendejl napravio je pet scenarija kako bi se rat u Ukrajini mogao odigrati.

Koji su neki od mogućih scenarija koje ispituju političari i vojni planeri? Malo ko može sa sigurnošću predvidjeti budućnost, ali evo nekih potencijalnih ishoda. Većina je mračna, navodi Džejms.

Kratki rat

Prema ovom scenariu Džejmsa Lendejla, Rusija zaoštrava svoje vojne operacije. Više je neselektivnih artiljerijskih i raketnih udara širom Ukrajine. Rusko vazduhoplovstvo, koje je do sada igralo skromnu ulogu, pokreće razorne vazdušne udare. Masovni sajber-napadi haraju Ukrajinom, ciljajući ključnu nacionalnu infrastrukturu. Snabdevanje energijom i komunikacione mreže su prekinute. Hiljade civila gine.

Uprkos hrabrom otporu, Kijev pada za nekoliko dana. Vlada je zamijenjena promoskovskim režimom. Predsjednik Zelenski je ili ubijen ili bježi, u zapadnu Ukrajinu ili čak u inostranstvo, da uspostavi vladu u egzilu. Kako navodi dopisnik, u prvom scenariu predsjednik Putin objavljuje pobjedu i povlači neke snage, ostavljajući dovoljno iza sebe da zadrži određenu kontrolu. Hiljade izbjeglica nastavljaju da bježe na zapad. Ukrajina se pridružuje Bjelorusiji kao država klijent Moskve.

Ovaj ishod ni u kom slučaju nije nemoguć, ali će zavisiti od nekoliko faktora koji se mijenjaju: Ruskih snaga koji dižu borbenu gotovost na vrhunac, većeg broja tih snaga koje je raspoređeno i vanrednog borbenog duha Ukrajine blijedi. Putin bi mogao da postigne promijenu režima u Kijevu i kraj zapadne integracije Ukrajine. Ali svaka proruska vlada bila bi nelegitimna i ranjiva na pobunu. Takav ishod bi ostao nestabilan, a izgledi za ponovno izbijanje sukoba bili bi veliki, prenio je BBC.

Dugi rat

Drugi scenario Lendejla kaže da je možda vjerovatnije da se ovo razvije u dugotrajan rat. Možda ruske snage zaglave, sputane niskim moralom, lošom logistikom i nesposobnim rukovodstvom. Možda je ruskim snagama potrebno više vremena da obezbijede gradove poput Kijeva čiji se branioci bore od ulice do ulice. Slijedi duga opsada, prenio je BBC.

On navodi, da čak i kada ruske snage postignu izvjesno prisustvo u gradovima Ukrajine, možda se bore da održe kontrolu. Možda Rusija ne može da obezbijedi dovoljno trupa da pokrije tako ogromnu zemlju. Ukrajinske odbrambene snage transformišu se u efikasnu pobunu, dobro motivisanu i podržanu od strane lokalnog stanovništva. Zapad nastavlja da obezbjeđuje oružje i municiju. A onda, možda posle mnogo godina, sa možda novim rukovodstvom u Moskvi, ruske snage na kraju napuštaju Ukrajinu, pognute i okrvavljene glave.

Evropski rat

Treći scenario Džejmsa Lendejla - da li je moguće da bi se ovaj rat prelio van granica Ukrajine? Predsjednik Putin bi mogao da pokuša da povrati više djelova bivšeg ruskog carstva slanjem trupa u bivše sovjetske republike poput Moldavije i Gruzije, koje nisu dio NATO-a. Ili bi moglo doći do pogrešnih proračuna i eskalacije. Putin bi mogao da proglasi zapadne isporuke oružja ukrajinskim snagama aktom agresije koji zahtijeva odmazdu. Mogao bi da zaprijeti slanjem trupa u baltičke države (koje su članice NATO-a) kao što je Litvanija, da uspostave kopneni koridor sa ruskom priobalnom eksklavom Kalinjingradom.

Ovo bi bilo izuzetno opasno i rizikuje rat sa NATO-om. Prema članu 5. povelje vojnog saveza, napad na jednu članicu je napad na sve. Ali Putin bi mogao da rizikuje ako smatra da je to jedini način da spase svoje vođstvo. Da je, možda, bio suočen sa porazom u Ukrajini, mogao bi biti u iskušenju da dalje eskalira. Ista logika se može primijeniti na upotrebu nuklearnog oružja, navodi Džejms. Ove nedjelje, Putin je stavio svoje nuklearne snage u viši nivo pripravnosti. Većina analitičara sumnja da ovo znači da je njihova upotreba vjerovatna ili neizbježna. Ali to je bio podsjetnik da ruska doktrina dozvoljava moguću upotrebu taktičkog nuklearnog oružja na bojnom polju, prenio je BBC.

Diplomatsko rješenje

Može li, uprkos svemu, ipak biti moguće diplomatsko rješenje?

Četvrti scenario Džejmsa Lendejla - "Oružje sada govori, ali put dijaloga uvijek mora da ostane otvoren", rekao je generalni sekretar UN Antonio Guteres. Naravno, dijalog se nastavlja. Francuski predsjednik Makron razgovarao je telefonom sa predsjednikom Putinom. Plus je iznenađujuće, ruski i ukrajinski zvaničnici su se sastali radi razgovora o granici sa Bjelorusijom. Možda nisu mnogo napredovali. Ali, pristankom na razgovore, Putin je izgleda barem prihvatio mogućnost prekida vatre pregovorima, prenio je BBC i dodao:

Ključno pitanje je da li Zapad može da ponudi ono što diplomate nazivaju "off rampom", američki izraz za izlaz sa glavnog autoputa. Diplomate kažu da je važno da ruski lider zna šta bi bilo potrebno da se, tako da je barem moguć dogovor.

Izvor: Youtube/Rai/screenshot

Džejms navodi da postoji još jedan mini podscenario - rat ide loše po Rusiju. Sankcije počinju da uznemiravaju Moskvu. Opozicija raste, Putin se pita da li je "odgrizao više nego što može da sažvaće". On smatra da nastavak rata može biti veća prijetnja njegovom rukovodstvu nego poniženje njegovog okončanja. Kina interveniše, vršeći pritisak na Moskvu da napravi kompromis, upozoravajući da neće kupovati rusku naftu i gas ako ne deeskalira. Dakle, Putin počinje da traži izlaz. U međuvremenu, ukrajinske vlasti vide kontinuirano uništavanje svoje zemlje i zaključuju da bi politički kompromis mogao biti bolji od tako razornog gubitka života. Dakle, diplomate se angažuju i dogovor je postignut. Ukrajina, recimo, prihvata ruski suverenitet nad Krimom i djelovima Donbasa. Zauzvrat, Putin prihvata ukrajinsku nezavisnost i njeno pravo na produbljivanje veza sa Evropom. Ovo možda ne izgleda vjerovatno. Ali nije van okvira uvjerljivosti da bi takav scenario mogao da nastane.

Putin zbačen

Peti scenario Džejmsa Lendejla kaže - a šta je sa samim Vladimirom Putinom? Kada je krenuo u invaziju, izjavio je: "Spremni smo za svaki ishod". Ali šta ako je zbog tog ishoda on izgubio moć? Moglo bi izgledati nezamislivo. Ipak, svijet se promijenio poslednjih dana i o takvim stvarima se sada razmišlja. Profesor ser Lorens Fridman, emeritus profesor ratnih studija na Kings koledžu u Londonu, napisao je ove nedjelje: "Sada je podjednako vjerovatno da će doći do promjene režima u Moskvi kao i u Kijevu".

Profesor je to rekao zato što, možda, Putin vodi katastrofalan rat, piše Lendejl i nastavlja sa teorijom:Hiljade ruskih vojnika gine. Ekonomske sankcije grizu. Putin gubi podršku javnosti. Možda postoji prijetnja narodne revolucije. On koristi unutrašnje bezbjednosne snage Rusije za suzbijanje te opozicije. Ali ovo postaje kisjelo i dovoljno pripadnika ruske vojne, političke i ekonomske elite okreće se protiv njega. Zapad jasno stavlja do znanja da ako Putin ode i bude zamijenjen umjerenijim liderom, onda će Rusija vidjeti ukidanje nekih sankcija i obnavljanje normalnih diplomatskih odnosa. Došlo je do krvavog dvorskog puča i Putin je smijenjen. Opet, ovo možda trenutno ne izgleda vjerovatno. Ali možda neće biti nevjerovatno ako ljudi koji su imali koristi od Putina više ne vjeruju da on može da brani njihove interese, prneosi BBC.

Zaključak

Lendejl navodi da se ovi scenariji međusobno ne isključuju - neki od njih mogu se kombinovati da bi proizveli različite ishode. Ali kako god se ovaj sukob odigrao, svijet se promijenio. Neće se vratiti na status kvo od prije. Odnos Rusije sa spoljnim svijetom biće drugačiji. Evropski stavovi o bezbjednosti će biti transformisani. A liberalni, međunarodni poredak zasnovan na pravilima možda je upravo ponovo otkrio čemu je uopšte služio, prenio je BBC.