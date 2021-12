Incident se dogodio na aerodromu u Dohi.

Izvor: Youtube/Jeb Brooks

Britanska državljanka Mendi je, 2. oktobra 2020. godine, sjedjela u avionu koji je trebao da putuje iz Dohe za Džakartu kada je zamoljena da siđe, praćena naoružanim policajcima u ambulantna kola na pisti, i protiv njene volje joj je izvršen invazivni ginekološki pregled - bez ikakvog objašnjenja.

Ona je sada jedna od više žena koje se spremaju da pokrenu sudski postupak protiv Katar Ervejz-a, međunarodnog aerodroma Hamad u Dohi i Uprave za civilno vazduhoplovstvo Katara. Mendi je Britanka, dok su ostale žene Australijanke koje su letjele iz Dohe za Sidnej.

Katar je priznao da je više žena pregledano, rekavši da je to zato što su vlasti otkrile novorođenu bebu u kupatilu aerodroma i željele da pronađu majku. "Bilo je užasno, svakodnevno iznova proživljavam te scene", rekla je 51-godišnja Mendi.

Portparol britanske Kancelarije za spoljne poslove, komonvelt i razvoj rekao je da je podržao dvije Britanke nakon incidenta, dodajući: "Zvanično smo izrazili zabrinutost katarskim vlastima Katar ervejzom, i tražili uvjeravanja da će to biti temeljno istraženo i da će preduzeti sve mjere kako se ovaj incident ne bi ponovio".

Naoružana policija

Mendi je doletjela iz Londona i bila u tranzitu u Dohi da bi na kraju stigla do Balija u Indoneziju.

"Sjedjela sam u avionu, primijetila sam da let kasni, kada je svima rečeno da izađu iz aviona. Putnike su doveli do kapije i tu su ih sačekali naoružani policajci, a onda je odabrano nekoliko žena iz grupe", rekla je Mendi i dodala:

"Prišla mi je policajka, bilo je prilično zastrašujuće. Izabrala je mene i još dvije ili tri žene i zahtijevala da je pratimo. Policajka nije skidala pogled sa mene", rekla je Mendi.

Ona je potom, kako je rekla, odvezena u vozilo hitne pomoći, gde je čekala medicinska sestra.

"Naredila mi je da legnem na krevet, što sam i uradila. Zatim me je zamolila da se skinem od struka naniže. Bila sam šokirana. Pogledala je moju genitalnu oblast i provjerila da li sam se zaista porodila ili ne. Bila je to jedna od onih situacija 'bori se ili bježi'. Uvijek sam vjerovala da ću biti jedna od onih ljudi koji će se svađati jer sebe smatram prilično snažnom, ali... bila sam sleđena. Kada sam se sabrala i uspjela da progovorim, pitala sam doktoricu, zašto je morala da me 'tamo' provjerava", rekla je Mendi.

Tada joj je rečeno za bebu. Mendi je rekla da je provela narednih nekoliko nedelja "u stanju šoka". Osjećala se zbunjeno i uvrijeđeno, posebno imajući u vidu da je starija od ostalih žena.

"Osećala sam se kao da sam napadnuta. Nisam imala izbora, morala sam to da uradim, pogotovo što su me držali na nišanu. Čak su došli i policajci sa mitraljezom i stajali na tri metra od mene. Bilo je užasno", rekla je Mendi.

Vlada Katara je priznala da "da su policajci pretresli izvjestan broj putnika" i da su "kršene standardne procedure". Katarski premijer se izvinio, nazvavši pretrese "neprihvatljivim".