Zbog sporije dinamike radova, nedostajuće dokumentacije, neriješenih imovinskopravnih pitanja i drugih prepreka, sredstva planirana za brojne infrastrukturne, zdravstvene, turističke i sportske projekte u Crnoj Gori biće preusmjerena u druge namjene.

Izvor: Printscreen/gov.me

Ministarstvo javnih radova (MJR) predložilo je resoru finansija da iznos od 4.826.700 eura, planiran u kapitalnom budžetu za izgradnju stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju Velje brdo, preusmjeri u druge namjene. Kada je riječ o ovom projektu, precizirano je da je u toku izrada projektne dokumentacije za blok A1 i revizija idejnog rješenja hidrotehničke infrastrukture, kao i postupak pribavljanja građevinske dozvole za izvođenje radova na bulevaru.

Međutim, zgrade na Veljem brdu nijesu jedini projekat od čijeg se finansiranja odustaje u ovoj godini. Ukupna vrijednost projekata za koje su bila planirana sredstva, a sada je predloženo njihovo preusmjerene iz razloga sporije dinamike radova, neblagovremene nabavke opreme, nedostavljanja dokumentacije, neriješenih imovinskopravna pitanja i drugih razloga, iznosi preko 27 miliona eura. Dodatnih 815.500 eura planiranih za devet projekata biće preusmjereno u druge namjene jer su ti projekti završeni, a dio sredstava namijenjenih za njih ostao je neutrošen, prenosi "Dan".

“Ministarstvo javnih radova informisalo je Ministarstvo finansija dopisom od 7. oktobra da na osnovu sprovedenih analiza i utvrđenog plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti, do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranim Zakonom o budžetu Crne Gore za 2026. godinu i da ista sredstva neće biti potrebna, pa će sredstva u ukupnom iznosu od 28.798.900 ostati neutrošena”, piše u informaciji koju je u četvrtak usvojila Vlada.

Zbog toga što Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preduzimalo aktivnosti iz svoje nadležnosti, neutrošena će ostati ukupno 3,2 miliona eura. Među njima su projekti: rekonstrukcija glavne ulice u bjelopoljskom naselju Lješnica (110.000 eura), izgradnja javne garaže na Žabljaku (30.000 eura) i rekonstrukcija lokalnih puteva za naselja Tomaševo–Sokolac (10.000 eura). Potrebna dokumentacija nije dostavljena ni za izgradnju nastavka Bulevara Save Kovačevića i spajanje sa Bulevarom Josipa Broza Tita u Podgorici (170.000 eura), izradu projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom (725.000 eura), rekonstrukciju i dogradnju objekta Doma vojske u Centar za smještaj sportista u Pljevljima (10.000 eura), rekonstrukciju tvrđave Španjole za potrebe međunarodnog kreativnog centra (329.000 eura), rekonstrukciju dijela Klinike za ortopediju za potrebe formiranja operacionog bloka i intenzivne njege na klinici KCCG (509.000 eura) i rekonstrukciju objekta nekadašnje Dječije bolnice na Cetinju (100.000 eura).

Resor ministarke Majde Adžović nije dobio dokumentaciju ni za projekat adaptacija biohemijske laboratorije i fizikalne terapije u Domu zdravlja Budva (310.000 eura), za dogradnju aneks objekta KBC Kotor (140.000 eura), za Centar za autizam Nikšić (360.000 eura), za rekonstrukciju Doma starih u Risnu (30.000 eura) i za uređenje Trga golootočkih žrtava sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici (341.800 eura).

Sredstva namijenjena za 54 projekta, u iznosu od 22,6 miliona, biće preusmjerena u druge namjene, a najčešći razlog za to je faza postupka u kojoj se oni nalaze i zbog koje se procjenjuje da do kraja tekuće godine neće biti utrošena sva sredstva koja su bila prvobitno planirana za njih. Među njima se nalazi čak 20 zdravstvenih projekata. Novac će biti preusmjeren sa projekata rekonstrukcije dječijeg odjeljenja Instituta “Dr Simo Milošević” (150.500 eura), rekonstrukcije i adapacije Specijalne bolnica “Vaso Ćuković” u Risnu (101.000 eura), rekonstrukcije odjeljenja porodilišta Opšte bolnice Nikšić (130.000 eura), nabavke magnetne rezonance multislice scener (11.000 eura), izgradnje Opšte bolnice u Pljevljima (110.000 eura) i opremanje stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama (870.000 eura). Preusmjerava se i novac planiran za dogradnju Doma zdravlja u Ulcinju (300.000 eura), rekonstrukciju postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju (373.000 eura), rekonstrukciju stare zgrade medicine i patologije i nabavku višenamjenske hiperbarične komore za KBC Berane (21.000 eura).

U ovoj godini je sa pozicije devet realizovanih projekata ostalo neutrošenih sredstava koja će biti preusmjerena na druge aktivnosti. U pitanju su asfaltiranje lokalnog puta Kovren–Gorica (80.000), adaptacija stare zgrade Vlade (20.000 eura), rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu (36.300), rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta do OŠ “Boško Radulović” – Komani (90.900), rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići – Most na rijeci Bijela (162.000), rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu (99.700), adapatacija vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ u Tuzima (208.600), izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima (90.000) i Dom digitalne revolucije u Nikšiću (25.000).

Vlada će preusmjeriti i novac planiran za izgradnju pijace domaćih proizvoda u Zeti (945.900 eura), rekonstrukcije puta Berane–Petnjica u mjestu Budimlja (260.000), lokalne saobraćajnice od hotela “Berane” do Lisijevog polja (495.000), Gradske tržnice u Beranama (49.000), izgradnju autobuske stanice Igalo Bare (317.000), glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza (800.000), piše "Dan".

I više projekata vezanih za crnogorska skijališta neće biti realizovano u skladu sa dinamikom planiranom za ovu godinu. Zbog toga će doći do preusmjerenja novca planiranog za Ski-centar na lokalitetu “Hajla”, Rožaje (1,95 miliona eura), Ski-centar na lokalitetu Kolašin, Kolašin (1,31 milion), Ski-centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac (1,5 miliona eura), Ski-centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak (pola miliona), kao i više projekata koji se odnose na turističku infrastrukturu i kolektorsku mrežu u vezi sa ski-centrima. Zbog sudskog postupka pokrenutog usljed jednostranog raskida ugovora, preusmjerava se i pola miliona planiranih za izgradnju hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski-centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem.

Planirano je i preusmjeravanje sredstava planiranih za rekonstrukcije lokalnog puta Velje duboko u Kolašinu (200.000 eura), mosta na rijeci Grnčar u Gusinju (55.000), izgradnju saobraćajnice Tuzi–Milješ–Dinoša (301.000), sanitarnih deponija, izradu projekta rekontrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću (271.000), izgradnju vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevici (95.000), kao i postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorišta Merića vrelo u Beranama (35.000). Preusmjerava se i novac planiran za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Buljarici (60.000), izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u Beranama – Buče, Zagrad i dapsićko-poličkog vodovoda (200.000).

Novo stambeno naselje na Veljem brdu predstavili su uoči podgoričkih izbora u septembru 2024. premijer Milojko Spajić i ministar Slaven Radunović. Tada su građani dobili (predizborno) obećanje da će prvi stanovi biti useljeni sredinom ove godine.

U budžet će biti preusmjereno i 1,42 miliona eura planiranih za izgradnju panoramske gondole Igalo–Ilinica, jer Uprava za zaštitu kulturnih dobara razmatra idejno rješenje. Preusmjeriće se i sredstva planirana za rekonstrukciju i prenamjenu bivše karaule Đulići u turističko-ugostiteljski kompleks (110.000 eura), natkrivanje otvorenog olimpijskog bazena u Podgorici (1,31 milion), izgradnju zatvorenog bazena i multifunkcionalne sportske sale u Pljevljima (kao iznos u informaciji je navedeno 1.000 eura), izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero (10.000) i izvođenje radova na adaptaciji Doma kulture u Sukuruću u Tuzima (79.200).

Zbog neriješenih imovinskopravnih pitanja, sa više projekata preusmjerava se ukupan iznos od 1,55 miliona.