Poslanici NSD-a predložili da između objekata za priređivanje igara na sreću bude najmanje 80 metara, dok Ministarstvo finansija smatra da bi to ograničilo razvoj novih kladionica

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar finansija Novica Vuković ocijenio je da poslanici ne bi trebalo da podrže izmjene Zakona o igrama na sreću kojima bi se uvelo ograničenje od najmanje 80 metara između objekata za priređivanje igara na sreću, pišu Vijesti.

Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva finansija, prema kojem bi ovakva mjera onemogućila otvaranje novih kladionica i drugih objekata za priređivanje igara na sreću. Ipak, mišljenje Vlade nije obavezujuće za poslanike prilikom glasanja.

Izmjene zakona predložili su poslanici Nove srpske demokratije (NSD) Vaso Obradović i Milica Rondović, uz obrazloženje da je ograničenje udaljenosti potrebno radi unapređenja društvenog ambijenta i prevencije negativnih uticaja.

Oni smatraju da bi se na ovaj način dugoročno smanjio broj mjesta za priređivanje igara na sreću.

Slično rješenje ranije je predlagalo i Udruženje roditelja, dok ograničenje udaljenosti između ovih objekata već postoji u većini susjednih država i članica Evropske unije.