Članovi Komisije ocjenjuju da postoje okolnosti koje zahtijevaju dodatnu provjeru načina na koji je raspolagano imovinom nekadašnjeg hotelskog preduzeća

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore usvojila je zaključke kojima od nadležnih državnih institucija traži informacije i zvanična izjašnjenja u vezi sa prodajom imovine kompanije Vektra Boka AD Herceg Novi, s posebnim fokusom na nedavnu prodaju hotela Igalo. Istovremeno, od Specijalnog državnog tužilaštva biće zatraženi podaci o svim aktivnim predmetima koji se odnose na ovaj slučaj.

„Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije će zatražiti od SDT-a informaciju i izjašnjenje o aktivnim predmetima vezanim za prodaju imovine Vektra Boka AD Herceg Novi, sa akcentom na nedavnu prodaju hotela Igalo“, navodi se u zaključcima.

Članovi Komisije ocjenjuju da postoje okolnosti koje zahtijevaju dodatnu provjeru načina na koji je raspolagano imovinom nekadašnjeg hotelskog preduzeća, prenosi RTCG.

„Postoje indicije da su vlasnici zemljišta, na kojem je izgrađen ovaj hotel, dva puta naplatili svoja potraživanja, kao i evidentno kršenje Ugovora o kupoprodaji akcija društva HTP Boka AD Herceg Novi u pogledu preuzetih obaveza, te kršenje mnogih procedura od strane nekih državnih organa u prethodnom periodu“, piše u zaključcima.

Komisija će zatražiti i stav Savjeta za privatizaciju, uz poziv da se aktivnije uključi u rješavanje situacije.

„Apeluje se da se Savjet aktivno uključi u rješavanje ovog problema i preduzme mjere iz svoje nadležnosti u cilju sprečavanja dalje rasprodaje imovine ovog privrednog društva, kao i da razmotri neriješena pitanja bivših zaposlenih u pogledu njihovih neisplaćenih potraživanja“, navodi se u dokumentu.

Pored toga, zaključcima je predviđeno da se izjašnjenje zatraži i od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i od Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Od Zaštitnika je zatraženo da razmotri mogućnost predlaganja privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja imovine, u skladu sa važećim zakonskim propisima, piše RTCG.

Ovi zaključci usvojeni su na 32. sjednici Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, održanoj danas u Skupštini Crne Gore.

Podsjećanja radi, kompanija „Vektra Montenegro“, u vlasništvu biznismena Dragana Brkovića, 2007. godine kupila je 59 odsto državnog kapitala u HTP „Boka“ za 22,2 miliona eura. Kupoprodajnim ugovorom preuzela je obavezu ulaganja od najmanje 50 miliona eura s ciljem razvoja hercegnovskog turizma. Međutim, umjesto najavljenih investicija i modernizacije, uslijedili su finansijski problemi, gomilanje dugova, propadanje hotelskih kapaciteta i na kraju stečaj kompanije.