Skupština će danas započeti sjednicu na kojoj će se naći čak sedam poreskih propisa, o kojima će se do kraja jula raspravljati i koje će vladajuća većina najvjerovatnije usvojiti, s obzirom da ih je predložila Vlada, odnosno Ministarstvo finansija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na 14. sjednici prvog redovnog proljećnog zasjedanja naći će se predlozi zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), o akcizama, o oslobađanju od poreza za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu, o mehanizmima rješavanja poreskih sporova u Evropskoj uniji, za sprovođenje regulative EU 904/2010 o administrativnoj saradnji i suzbijanju prevara u području poreza na dodatu vrijednost, o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.

Predlogom zakona o porezu na dobit pravnih lica uvode se pravila koja se odnose na sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza, odnosno sprečavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti u jurisdikcije sa povoljnijim poreskim režimom, sprečavanje hibridne neusklađenosti, kao i sprečavanje zloupotreba koristi iz aranžmana.

Kako je navedeno u pojašnjenju zakona, time se uvode mehanizmi za suzbijanje agresivnog planiranja, što treba da doprinese jačanju fiskalne stabilnosti, povećanju pravičnosti poreskog sistema, stvaranju jednakog tretmana poreskih obveznika i unapređenju investicionog ambijenta.

Predlogom zakona o akcizama izvršeno je preciznije definisanje poreskih obaveza, prava na oslobođenja i povraćaj akcize.

"Novim zakonom dodatno se unapređuje postojeća zakonska regulativa u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda. Jačanjem mehanizama kontrole, unapređenjem sistema evidencija i praćenja kretanja robe, preciznijim definisanjem obaveza svih učesnika u prometu akciznih proizvoda, kao i uspostavljanjem savremenih elektronskih alata za nadzor, stvaraju se uslovi za smanjenje poreskih utaja, krijumčarenja i drugih oblika nezakonitog postupanja. Na taj način doprinosi se jačanju fiskalne discipline, povećanju naplate budžetskih prihoda i uspostavljanju ravnopravnih uslova poslovanja na tržištu" pojašnjeno je u predlogu koji će pred poslanicima braniti ministar finansija Novica Vuković.

Predlogom zakona o oslobađanju od poreza za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu uvešće se obaveznu elektronska prijava i odjava privremenog boravka vozila, kao i uspostavljanje centralizovanog Registra stranih vozila.

Predlog zakona za sprovođenje Regulative (EU) 904/2010 o administrativnoj saradnji i suzbijanju prevara u području poreza na dodatu vrijednost detaljno uređuje primjenu pravila Evropske unije o administrativnoj saradnji i suzbijanju prevara u oblasti PDV-a u crnogorskom pravnom sistemu.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj administraciji otkloniće se nedostaci, odnosno stvoriti preduslovi za otpočinjanje automatske razmjene informacija o prethodnim poreskim mišljenjima sa prekograničnim uticajem i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama, prekograničnim aranžmanima, kao i o dopunskom porezu.

Predlog zakona o PDV-u pojednostavljuje prekogranične transakcije i eliminiše potrebu za plaćanjem PDV-a pri uvozu. Usvajanjem ovog zakona, predlagač očekuje smanjenje administrativnih barijera i povećanje konkurentnosti domaćih firmi na EU tržištima.

Predlogom zakona o mehanizmima rješavanja poreskih sporova u Evropskoj uniji uvode se pravila o mehanizmima rješavanja sporova između Crne Gore i drugih država članica Evropske unije.