Spoljnotrgovinski deficit dostigao rekordnih 3,9 milijardi eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal Dan, analiza podataka o spoljnotrgovinskoj razmjeni Crne Gore za period od 2015. do 2025. godine pokazuje da je robni deficit dostigao istorijski maksimum od gotovo 3,9 milijardi eura, što ukazuje na sve veću zavisnost domaće ekonomije od uvoza.

Prema podacima koje prenosi portal Dan, deficit je u posljednjih deset godina porastao za oko 150 odsto – sa 1,5 milijardi eura u 2015. na 3,88 milijardi eura u 2025. godini. Istovremeno, uvoz robe povećan je sa 1,8 na više od 4,4 milijarde eura, dok je izvoz dostigao svega 572,3 miliona eura.

Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Maja Baćović ocijenila je da su glavni uzroci ovakvog trenda brži rast finalne potrošnje domaćinstava u odnosu na rast domaće proizvodnje, kao i nedovoljna investiciona aktivnost koja bi odgovorila na povećanu tražnju.

Kako prenosi portal Dan, Baćović navodi da je od 2015. godine finalna potrošnja domaćinstava realno porasla za gotovo 70 odsto, dok je proizvodnja u robnim sektorima povećana za svega sedam odsto. Posebno izražen raskorak zabilježen je u posljednjih pet godina, kada je potrošnja rasla gotovo dvostruko brže od bruto dodate vrijednosti.

Podaci pokazuju i snažan rast uvoza usluga, naročito u oblasti transporta i turizma. Kako prenosi portal Dan, rashodi za uvoz usluga transporta u posljednjih pet godina gotovo su udvostručeni, dok je uvoz turističkih usluga porastao za više od 150 odsto.

Kako prenosi portal Dan, profesorica Baćović upozorava da sporiji rast domaće proizvodnje u odnosu na potrošnju neminovno vodi povećanju uvoza, zbog čega je, kako ističe, neophodno jačati proizvodnju, investicije i konkurentnost crnogorskih proizvoda i usluga kako bi se smanjile dugoročne ekonomske neravnoteže.