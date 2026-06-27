Đeljošaj poručio da će država brže reagovati u krizama, dok je Crna Gora potpuno uvozno zavisna od šećera, ulja, soli i žitarica

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o robnim rezervama, koji će omogućiti državi da efikasnije reaguje u slučaju poremećaja na tržištu i vanrednih situacija, prenosi portal Dan.

Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj kazao je da će robne rezerve obezbijediti sigurnije snabdijevanje osnovnim životnim namirnicama tokom kriza, ističući da je Crna Gora potpuno uvozno zavisna od žitarica, šećera, ulja i soli.

Kako prenosi portal Dan, Vlada će donijeti trogodišnji plan robnih rezervi, dok bi do kraja godine trebalo da bude formirana uprava koja će upravljati tim sistemom.

Đeljošaj je naveo da će novi zakon omogućiti državi da, umjesto administrativnog ograničavanja cijena, po potrebi interveniše na tržištu plasiranjem proizvoda iz robnih rezervi po nižim cijenama.