Poslanici su danas nastavili rad u okviru sjednice posvećene premijerskom satu i poslaničkim pitanjima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj saopštio je danas u Skupštini da postojeće zakonsko rješenje o slobodnim zonama vjerovatno nije dugoročno, ali je naglasio da je njime zabranjen bilo kakav pretovar cigareta, što je, kako je kazao, bio cilj Vlade nakon svega što se dešavalo u prethodne tri decenije.

Tokom poslaničkih pitanja, poslanik SD-a Branislav Nenezić pitao je Đeljošaja da li će predložiti izmjene Zakona o slobodnim zonama, navodeći da se rješenje usvojeno u februaru kosi sa osnovnim principima funkcionisanja slobodnih zona i da se ni pet mjeseci kasnije ne primjenjuje, piše CdM.

„Rješenje koje je ovdje usvojeno u februaru kosi se sa svim što treba da predstavljaju slobodne zone. Pet mjeseci kasnije, on se ne primjenjuje“, kazao je Nenezić.

Odgovarajući na pitanje, Đeljošaj je rekao da smatra da je zakonom definisano rješenje koje neće biti dugoročno.

„Ali treba istaći da smo njime zabranili bilo kakav pretovar cigareta. Mislim da ne treba objašnjavati zašto je to urađeno i šta se dešavalo u proteklih 30 godina. Bili smo stava da to treba da prekinemo“, kazao je on.

Nenezić je u reagovanju ocijenio da nijedna država nema takvo zakonsko rješenje i da se nigdje stranim privrednicima ne omogućava da djelatnost u slobodnoj zoni obavljaju preko špeditera.

„Na osnovu čega mi imamo pravo da pratimo protok novca robe koja je u tranzitu? To je roba koja se ne zadržava, koja ne ide na naše tržište. Prvi smo u svijetu koji su spriječili tranzit legalne robe. Ovo je neustavno, i to po mnogo osnova“, rekao je Nenezić, javlja CdM.