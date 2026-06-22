Matijašević je krajem prošle godine, zbog neisplaćenih zarada, Privrednom sudu podnio zahtjev za uvođenje stečaja. Kako navodi, na odluku suda još čeka, ali se njegovom zahtjevu u međuvremenu pridružilo i 14 radnika preduzeća.

Izvor: Kurir

Zahtjevu za uvođenje stečaja u preduzeće Vektra Boka pridružilo se i 14 radnika sa ukupnim potraživanjima od oko 260 hiljada eura, prenosi RTHN.

Kako je saopštio vlasnik Elena grupe i vlasnik trećine akcijskog kapitala u preduzeću Danilo Matijašević, Specijalnom državnom tužilaštvu podnijeta je i krivična prijava protiv stečajnog upravnika Vektre Montenegro i NN lica zbog sumnje da su, koristeći fiktivne fakture iz preduzeća čiji su računi bili u blokadi, iz Vektre Boka izvukli 1,8 miliona eura, prenosi RTHN.

Matijašević je krajem prošle godine, zbog neisplaćenih zarada, Privrednom sudu podnio zahtjev za uvođenje stečaja. Kako navodi, na odluku suda još čeka, ali se njegovom zahtjevu u međuvremenu pridružilo i 14 radnika preduzeća.

"Ukupna potraživanja radnika iznose oko 260.000 eura i odnose se na neisplaćene zarade za 2023. i 2024. godinu. Vidjećemo kakvu će odluku sud donijeti. Tražili smo i imenovanje privremenog zastupnika, jer firma nema upravu, nije usklađena sa novim Zakonom o privrednim društvima, nema odbor direktora i praktično ne znamo šta se dešava u preduzeću. Riječ je o potpunom bezvlašću. Sud je imao rok od osam dana da odluči, a prošlo je već oko 60 dana", navodi Matijašević.

Specijalnom državnom tužilaštvu podnio je i krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika Vektre Montenegro Radojice Grbe i NN lica zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Tvrdi da su kroz nezakonite kompenzacije povezanih firmi većinskog vlasnika iz Vektre Boka izvučena ukupno 1,8 miliona eura, piše RTHN.

"Te četiri fakture iznose ukupno 2,4 miliona eura. Direktor Milić Popović je još 2019. godine isto uradio sa Vektrom Investment, Vektrom Montenegro i Vektrom Boka, u iznosu od 612 hiljada eura. Radojica Grba je u stečajnom postupku Vektre Montenegro naplatio fakturu od 1,2 miliona eura, dok je ostala još jedna faktura od 612 hiljada eura koja nije naplaćena, ali je račun blokiran za taj iznos. Danas blokada računa iznosi 11 miliona eura i svakodnevno raste. Ovdje se samo obračunavaju nove zarade ", naglasio je Matijašević.

Vojin Miljanić demantovao je nedavne navode da je falsifikovao potpise zaposlenih, što je, kako tvrdi, utvrđeno tokom saslušanja u tužilaštvu. On je pojasnio i zbog čega se pridružio Matijaševićevom zahtjevu za uvođenje stečaja.

" Smatramo da bismo kroz stečajni postupak mogli što prije naplatiti svoja potraživanja, jer Zakon o stečaju predviđa da su radnici prvi isplatni red. Kada se imovina proda ili unovči na drugi način, prvo se namiruju troškovi postupka i obaveze prema državi, a zatim ostali povjerioci prema redosljedu prioriteta. Ranije sam bio protiv uvođenja stečaja zbog velikih dugovanja za poreze i doprinose, koja smo, srećom, uspjeli da naplatimo. Da je tada uveden stečaj, pitanje je da li bismo uspjeli da ostvarimo ta potraživanja", naveo je Miljanić.

Matijašević je doveo u pitanje i zakonitost postupanja Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države nakon uvođenja stečaja u Vektru Montenegro. Podsjetio je da se ovo preduzeće ugovorom obavezalo da u objekte HTP Boka investira 64 miliona eura.

"Međutim, Vektra Montenegro je otišla u stečaj, a Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nije prijavio potraživanje u stečajnom postupku, zbog čega je ono sada zastarjelo. Riječ je o razlučnom potraživanju, na osnovu kojeg bi država danas bila vlasnik te imovine i ne bi bilo potrebe za raskidanjem ugovora. Zato pitam: ko je oštetio državu i Opštinu Herceg Novi za 64 miliona eura? " kazao je on, prenosi RTHN.

Matijašević je izrazio očekivanje da će se i lokalna samouprava, zbog opšteg interesa, aktivnije uključiti u očuvanje imovine preduzeća Vektra Boka.