Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glasanje na današnjoj elektronskoj sjednici Vlade na kojoj je trebalo da se smijeni aktuelni i izabere novi Odbor direktora državnog preduzeća Monteput, zaustavljeno je, jer je to tražila Nova srpska demokratija (NSD), kojoj je po koalicionom sporazumu aktuelne vladajuće većine pripalo mjesto predsjednika Odbora direktora ovog preduzeća, saznaju Vijesti.

Poziciju predsjednika Odbora direktora Monteputa pokrivao je Aleksandar Dožić koji je na to mjesto imenovan u ime Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića dok su druga dva člana Odbora direktora Petar Vujošević i Dejana Bratić.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, NSD je tražio da se ovo glasanje zaustavi uz obrazloženje da njima pripada mjesto predsjednika Odbora direktora kao i da će uskoro njihov kadar doći na mjesto ministra saobraćaja koje je nedavno upražnjeno nakon što su ministri iz DNP-a podnijeli ostavke na pozicije koje su pokrivali u Vladi. Ovom resorom je do skoro rukovodila Maja Vukićević (DNP).

Izvor Vijesti je pojasnio da je rukovodilac Ministarstva saobraćaja Filip Radulović (PES) bez prethodnih konsultacija unutar vladajuće većine predložio materijale za elektronsku sjednicu. Naime, Radulović je predložio da se smijeni aktuelni Odbor direktora kao i izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić, a da se potom izabere novi Odbor direktora u kome bi bili Milan Ljiljanić i Goran Vujović kao dva izvršna direktora, kao i tri neizvršna direktora Dejana Bratić, Petar Vujošević i Andrija Delić.

Prema novoj zakonskoj proceduri koja predviđa Zakon o privrednim društvima kao i prema Statutu Monteputa, definisano je da Odbor direktora treba da se sastoji od pet članova od kojih su dva izvršna i dva neizvršna direktora.