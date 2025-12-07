Posebno se ističe tekuća 2025. godina, kada je iz budžeta otplaćeno više od 720 miliona eura, što predstavlja jednu od najvećih godišnjih otplata u istoriji Crne Gore.

Izvor: MneStat

Crna Gora je u periodu od 2020. do 2025. godine iz budžeta otplatila približno tri milijarde eura ranije preuzetih obaveza. Iako se radi o izuzetno visokom iznosu za ekonomiju ove veličine, nominalni javni dug i dalje se kreće oko 4,7 milijardi eura, što pokazuje da su dio otplaćenih obaveza nadomjestila nova zaduženja iz prethodnih godina.

Posebno se ističe tekuća 2025. godina, kada je iz budžeta otplaćeno više od 720 miliona eura, što predstavlja jednu od najvećih godišnjih otplata u istoriji Crne Gore. Ovaj potez dodatno smanjuje pritisak dospjelih obaveza u narednim godinama i poboljšava strukturu javnog duga.

Udio javnog duga u BDP-u značajno je smanjen, sa oko 104% u 2020. na približno 60% u 2025. Ovaj rezultat predstavlja jedan od najizraženijih padova relativne zaduženosti u regionu, što ukazuje na očigledno fiskalno rasterećenje. Ključni faktori ovog pomaka su redovna otplata obaveza, stabilnije upravljanje budžetom i nominalni rast BDP-a, koji je povećao sposobnost ekonomije da podnese postojeći nivo duga.

Iako ukupni iznos duga nominalno nije značajno promjenjen, njegov teret na ekonomiju je vidno olakšan. Time je unaprijeđena održivost javnih finansija, smanjen rizik refinansiranja i obezbijeđena stabilnija osnova za planiranje ekonomskih politika u narednom periodu.